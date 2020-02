Nuevo Tesla Model S "Gran Autonomía Plus", ahora con nuevas baterías

Nuevo Tesla Model S Long Range Plus, o "Gran Autonomía Plus"

Era un secreto a voces y por fin se ha confirmado: los Tesla Model S y Model X han recibido una pequeña actualización que los ponen a la altura de los nuevos modelos de la compañía. Una mejora muy esperada.

El Model S y el Model X son dos de los modelos más veteranos de Tesla, y aunque han recibido pequeños cambios con el tiempo, su chasis y las baterías que usan son las mismas.

Eso no sería un problema, sino fuera por el Model 3, con el que Tesla estrenó una nueva plataforma, más versátil y preparada para futuros coches como el Model Y. Gracias a esta plataforma, el Model 3 y el Model Y pueden usar las nuevas baterías desarrolladas en los últimos años por Tesla.

Tesla Model S, con más autonomía

Eso supone que los modelos más veteranos, y también más caros, no ofrecen la mejor autonomía que podrían ofrecer. No es tan fácil como simplemente poner las baterías del Model 3 en el Model S; el propio Elon Musk confirmó que eso no era posible por las diferencias en las plataformas.

Así que Tesla se ha centrado en mejorar las baterías del Model S y el Model X, para conseguir que sean competitivos frente a sus propios "hermanos". Ya adelantamos que esto iba a ocurrir gracias a una filtración en el código de los Tesla, y Musk confirmó que estaban trabajando en ello.

Este pasado fin de semana se ha confirmado el lanzamiento de los nuevos Model S y Model X. Se llaman "Long Range Plus" ("Gran Autonomía Plus"), y como eso indica, sustituyen a los modelos de Gran Autonomía; pero eso también implica que no estamos ante una gran diferencia.

Página de la nueva versión del Tesla Model S

De hecho, la estimación de autonomía publicada por Tesla se queda en las 390 millas, casi 628 kilómetros, en el Model S Gran Autonomía Plus. Puede no parecer una gran diferencia, teniendo en cuenta que el Model S Gran Autonomía vendido en Europa alcanza los 610 kilómetros. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la manera en la que se calcula la autonomía difiere según el mercado.

El Model S Long Range que se vendía en EEUU tenía una autonomía de 373 millas (600 km.) según la EPA; por lo tanto, es una diferencia de 28 kilómetros más, que puede ser la diferencia entre llegar a casa y no.

En Europa, donde ya se usa el ciclo WLTP, se traduce a 610 km; por lo tanto, cuando los nuevos modelos lleguen al Viejo Continente, podríamos esperar que se acerque a los 640 kilómetros que Elon Musk prometió hace pocas semanas.

En lo que respecta al Model X, la nueva autonomía es de 351 millas (565 km.), frente a las 328 millas (527 km.) de antes.

Diferencias mínimas

Aparte de las nuevas baterías, estos nuevos modelos no reciben muchos cambios y parecerán idénticos a simple vista. La única manera que tendrás de distinguirlos de los modelos viejos son las llantas; el Model S Long Range Plus ahora viene por defecto con nuevas llantas de 19 pulgadas modelo "Tempest", aunque el Model X no las recibirá.

Nuevas llantas "Tempest" del Tesla Model S

Eso también implica que las cifras de rendimiento son idénticas; las nuevas baterías se han desarrollado para obtener más carga, no para hacer más rápido al coche o para mejorar su velocidad de carga.

Estamos a la espera de que Tesla empiece a ofrecer el nuevo modelo en Europa; aunque es de imaginar que a partir de ahora sólo fabricará las nuevas versiones, por el momento la página oficial no se ha actualizado.