La app china para detectar el coronavirus filtra los datos de los ciudadanos con la policía

El mes pasado se lanzó una app china por las autoridades del gobierno para que las personas pudieran probar si habían estado en contacto con infectados del coronavirus. Esta app asigna una etiqueta de color, la cuál además de decirnos si estamos infectados comparte estos datos con la policía.

Este sistema está en uso en más de 200 ciudades; consiste en escanear un código QR para obtener una etiqueta verde, amarilla o roja. La verde implica que la persona está sana y puede deambular por la ciudad sin problema. El amarilla implica una cuarentena de 7 días y el rojo de 14 días.

El New York Times ha estudiado el código de la app y descubrió que esta envía datos sensibles a un servidor perteneciente a las autoridades chinas. Así, la app comparte estos datos cada vez que alguien escanea el código QR. Y como vimos recientemente, esto sirve para que el Gobierno rastree a los disidentes que hablen de la situación en China con el brote.

Adiós a la privacidad con esta app china

Una mujer utiliza una mascarilla. Reuters

Una vez se escanea el código QR, la app envía datos muy sensibles, como la ubicación, el nombre del usuario, la ciudad en la que está y un número con un código de identificación. Las autoridades, con todos estos datos, pueden espiar a las personas y así rastrear todos sus movimientos. No es algo nuevo desde luego; las empresas tecnológicas chinas comparten datos con el Gobierno del país, pero este método es mucho más directo.

El cómo se asignan estos códigos no está muy claro; se especula que China está usando tecnología de vigilancia para identificar a las personas afectadas por el coronavirus para silenciarlas y además controlar que no propaguen más su enfermedad. Según TechNode, varios usuarios de una familia conjunta habían recibido resultados diferentes, por lo que es difícil confiar totalmente en la app china.

Las redes sociales se han convertido en una vía de espionaje para el gobierno, en un esfuerzo sin precedentes para silenciar y rastrear a las personas afectadas por el COVID-19.

El Gobierno chino, lupa en mano

Debido a que las mascarillas de seguridad se saltaban los sistemas de reconocimiento facial, el ejecutivo chino ha tenido que buscar otras formas de espiar a la población. Debido a que la app tiene una fiabilidad dudosa, es posible que esta sea un mero recurso de China para controlar a la gente y poder buscar con más indicativos a gente infectada por el coronavirus. Aún con todo, China también se está esforzando por evitar que estas mascarillas interrumpan su vigilancia.

La app no es la única forma del Gobierno para afianzar su control sobre la población. Baidu, el gigante chino dedicado a búsquedas, abrió su modelo de IA para identificar personas con máscaras, y la firma de IA SenseTime desarolló un algoritmo que puede detectar rostros incluso cuando las personas se lo tapan.

Via | The Next Web