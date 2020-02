El nuevo coche chino que protege a los ocupantes contra el coronavirus

Si algo nos está enseñando la crisis sanitaria provocada por el coronavirus es la manera y la rapidez con la que la industria tecnológica está reaccionando.

No es sólo que las fábricas de dispositivos como el iPhone ya estén abriendo (aunque sea pagando el doble a los trabajadores); es que ya hay productos que se venden específicamente para combatir esta amenaza.

La verdad es protegerse contra el COVID-19 no es algo especialmente difícil, ya que basta con medidas como lavarse las manos o cubrirse la boca. Si quieres algo más de tranquilidad, también existen productos marcados "contra virus y bacterias" que también funcionan con el coronavirus; por ejemplo, la lámpara que Xiaomi presentó hace un mes.

Geely presenta su nuevo coche

Gracias a esto, muchas marcas están vendiendo dispositivos y productos como "especiales contra el coronavirus", aunque en realidad tienen poco de especial; protegen contra el coronavirus como contra una bacteria común.

Tal vez el ejemplo más chocante de esto lo tenemos en el nuevo Geely Icon. El nuevo modelo del fabricante chino es uno de los más esperados en su país de origen, y por buenas razones; es un nuevo SUV repleto de tecnología y con influencias de todos los equipos de diseño de Geely de alrededor del mundo.

El interior del Geely Icon ha sido diseñado en Barcelona Geely

De hecho, el interior es fruto del trabajo del estudio de diseño que Geely tiene en Barcelona, y llaman la atención detalles como la barra en el asiento del pasajero (más propia de vehículos todoterreno) o el símbolo del infinito de las salidas de aire frontales.

Estas salidas no solo destacan por su diseño, sino por una de las funcionalidades estrella del Icon: su sistema de purificación del aire inteligente, IAPS. En conjunción con el sistema de aire acondicionado, el IAPS es capaz de filtrar elementos indeseados en la cabina del coche.

Protección contra coronavirus

De esta manera, el aire que respiremos en el interior será mucho más limpio que en el interior; el IAPS no solo elimina impurezas y "elementos dañinos" y contaminantes, sino que también elimina bacterias y virus. Es por eso que este coche ya se ofrece como una alternativa para ir por la ciudad sin miedo a ser infectado, aunque la verdad es que nos parece algo extremo.

El sistema IAPS del Geely Icon filtra bacterias y virus Geely

Es innegable que estos sistemas pueden mejorar la calidad del aire que respiramos, y que no es el único semejante en el mercado; Tesla es famosa por su sistema, que supuestamente es capaz hasta de parar ataques bioquímicos.

El Icon también supone un paso importante en cuestión de conducción autónoma. Incluye un conjunto de cinco cámaras de alta definición y 12 radares ultrasónicos, para su propio sistema de conducción inteligente.

No llega a ser un coche autónomo completo, pero sí que tiene control de crucero, mantenimiento de carril, frenada de emergencia, aparcamiento con un botón, y más. También se incluye una cámara de 360 grados, que permite eliminar completamente los puntos ciejos.

El Geely Icon incluye hardware para ayudas a la conducción Geely

El Geely Icon no tendrá versión 100% eléctrica, al menos no por ahora; pero sí que se ofrecerá con una versión mild-hybrid, con un motor de gasolina de cuatro cilindros y 1.5 litros junto con un sistema eléctrico de 48v, que sirve principalmente para mejorar los consumos en los arranques. El Geely Icon estará disponible en China a partir de 115.800 yuan (15.158 € aproximadamente); pero probablemente no saldrá de su país natal.