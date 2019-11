El primer coche eléctrico de Lexus es oficial: un SUV con 400 km de autonomía

Toyota, y por extensión su marca de lujo Lexus, fue una de las primeras en apostar por la hibridación en sus vehículos; modelos como el Prius fueron pioneros en implementar un motor eléctrico para ayudar al de combustión.

Sin embargo, no es menos cierto que el fabricante japonés se ha quedado algo retrasado en la adopción de coches completamente eléctricos, apostando todo por los híbridos y el hidrógeno.

Afortunadamente, parece que en Toyota están reaccionando, viendo cómo hoy ha presentado el primer coche eléctrico de Lexus; un modelo que, a diferencia del resto de la gama, no tiene un motor térmico.

El primer coche eléctrico de Lexus

El modelo en cuestión es el UX 300e, y si te suena es por una buena razón; la gama UX está compuesta de los SUVs más pequeños de Lexus, basados en la misma plataforma que el Toyota C-HR pero con un diseño y un equipamiento más lujoso. Hasta ahora, el único modelo de la gama era el UX 250h, un modelo híbrido.

Por lo tanto, no esperes muchas novedades en lo que respecta al diseño del UX 300e, lo cual son buenas noticias para mucha gente; no en vano Lexus es de esas marcas que consiguen hacernos girar la cabeza cuando las vemos por la calle. El UX 300e no tiene diferencias estéticas apreciables, y las únicas pistas las encontramos en las llantas exclusivas y en el nombre del coche.

Las verdaderas novedades son internas, con la instalación de un motor eléctrico de 150 kW y 300 Nm de par en el frontal; las baterías (54,3 kWh) han sido instaladas en el suelo del vehículo para conseguir un mejor reparto de pesos, que Lexus afirma que se traduce en una dinámica mejorada. También se ha mejorado la suspensión para adaptarse mejor al peso adicional, dejando al coche en los 1.900 kg.

Lexus no ha dado todos los datos de rendimiento, pero sí que ha adelantado que la velocidad máxima está limitada a 160 km/h. La autonomía es más notable, alcanzando los 400 kilómetros con una carga; es compatible con carga a 50 kW, que permite recargar completamente el coche en sólo 50 minutos. El coche mostrará un temporizador que nos dirá cuándo podremos conducir, además de la app oficial.

Experiencia de conducción muy cómoda

Un detalle interesante es que Lexus quería que la experiencia fuese tan cómoda como con el modelo híbrido. Por eso, el interior tiene una capa más de aislante acústico, algo que puede parecer raro teniendo en cuenta que los motores eléctricos son muy silenciosos.

Pero ese silencio también provoca que otros ruidos, que normalmente son enmascarados por el motor, se noten mucho más; hablo del ruido de los neumáticos rozando con el asfalto, o de pequeñas piedras chocando contra el coche. Lexus afirma que su sistema ASC (Control de sonido activo) tapa esos ruidos, mientras transmite los sonidos ambientales que nos pueden ayudar a la conducción.

El Lexus UX 300e llegará a Europa y China en el 2020 a un precio por determinar.