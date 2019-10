El SUV eléctrico de Lexus es el más loco que hemos visto hasta ahora

Como la marca de lujo de Toyota, no hemos visto mucho de Lexus en cuestión de coches completamente eléctricos. Sí, la mayoría de sus modelos tienen una versión híbrida, pero por lo demás parece que el cliente predilecto de Lexus aún prefiere el sonido y la sensación de los V6.

Eso cambiará en el futuro próximo, por supuesto. Toyota ha demostrado que va en serio con los motores eléctricos, con el desarrollo de baterías de estado sólido; y Lexus se aprovechará de ello con una migración que durará hasta el 2030.

Como parte de estos planes, el fabricante japonés ha anunciado hoy el LF-30 Electrified, con motivo del salón del automóvil de Tokio. El tipo de coche más popular del salón es sin duda el SUV eléctrico, como han demostrado Nissan y Mazda. Sin embargo, el modelo de Lexus es muy diferente; especialmente porque no llegará tan pronto.

El SUV eléctrico de Lexus es futurista

En efecto, el LF-30 en realidad es un "concept car", un prototipo que adelanta las líneas de diseño y la tecnología que tendrán los coches de la compañía en los próximos años; concretamente, dentro de diez años aproximadamente.

Lexus

Es por eso que los diseñadores de Lexus han podido "desmelenarse" y presentar un coche que, sinceramente, no se parecerá en nada a la versión final... o no, quién sabe. Y es que estamos hablando de diez años en el futuro, cuando este estilo extremadamente futurista podría encajar mejor.

Lo bueno es que Lexus no ha tenido ninguna limitación para diseñar este coche, y se nota. Desde el enorme techo de cristal, hasta las puertas de "ala de gaviota", el coche rezuma estilo; podría haber salido perfectamente de una película de ciencia ficción (y no nos extrañaría que alguna productora de Hollywood lo use).

Lexus

El interior no se queda atrás, y Lexus afirma haberse inspirado en los vuelos en primera clase. Es un espacio muy abierto, acentuado por la manera en la que se abren las puertas. Aunque no es autónomo, sí que tiene mucha tecnología; lo interesante es que Lexus afirma haber diseñado los controles para ayudarnos a centrarnos en la conducción, sin distracciones.

Lexus

Por ejemplo, podemos controlar la interfaz haciendo gestos, y ver los datos con realidad aumentada en vez de tener que mirar una pantalla. Y personalmente, me encanta que los pedales de acelerador y freno tengan los símbolos "Stop" y "Siguiente", como si fuera un reproductor de música.

Más interesante incluso que el diseño es la tecnología que Lexus ha ideado para el control del coche. Como es completamente eléctrico, Lexus afirma que será posible controlar la potencia aplicada a cada rueda con gran precisión, permitiendo realizar pequeños ajustes en tiempo real. El objetivo es que la experiencia sea más agradable, sin importar las condiciones de la carretera.

Muchas de las líneas de diseño y la tecnología detrás del Lexus LF-30 se aplicarán a los próximos modelos, y no podemos esperar a verlos.