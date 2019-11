Amazon Echo Dot por sólo 22 €, y más ofertas Black Friday de Amazon

El Black Friday ya está aquí. No, no mires el calendario, somos conscientes de que aún falta una semana para el señalado día; pero eso no ha impedido a las grandes tiendas empezar ya a ofrecer sus ofertas.

De hecho, podríamos decir que todo el mes de noviembre ya está dedicado exclusivamente a las ofertas; en el caso de Amazon, el día del soltero el pasado día 11 fue una oportunidad para empezar antes.

Y una semana antes del Black Friday, Amazon ya está aquí ofreciéndonos más rebajas. En esta ocasión, además de las habituales, Amazon se ha sumado con sus propios dispositivos. Puede ser el momento perfecto de conseguir un dispositivo con Alexa.

Echo Dot de oferta, y más de Amazon

Los altavoces inteligentes son los más rebajados en esta ocasión; Amazon apuesta fuerte porque nos llevemos a Alexa a casa, como demuestra el hecho de que ha bajado el precio más de la mitad respecto al habitual.

La rebaja más notable la tenemos en el Echo Dot, el pequeño altavoz inteligente y un buen punto de entrada si siempre quisiste un altavoz inteligente. El modelo de la pasada generación aún se vende, y ahora lo podemos conseguir por sólo 22 €; eso supone una rebaja del 63% respecto a su precio normal.

Amazon

Pero ese es el modelo viejo; si quieres dar el salto a la nueva generación, el Echo Dot con reloj también está rebajado, en su caso un 50% hasta los 34,99 €. Como su nombre indica, la mayor diferencia está en el reloj digital integrado.

Si ya tienes un altavoz que te gusta y quieres convertirlo en inteligente, el Echo Input es lo que buscas. La rebaja a la mitad de precio nos permite conseguirlo por sólo 19,99 €, por lo que es ideal para conseguir el asistente ahorrando lo máximo.

El Echo Show 5, el modelo con pantalla, también tiene una rebaja importante del 44%. Este mmodelo tiene una pantalla, lo que nos permite ver directamente la información en vez de depender únicamente del altavoz. Está disponible por sólo 49,99 €.

Alexa no solo está en altavoces, sino también en dispositivos como los Fire TV, que convierten tu televisor en inteligente. El modelo más completo, el Fire TV Stick 4K, no solo tiene Alexa sino también compatibilidad con vídeo 4K Ultra HD. Lo puedes conseguir por 39,99 €. Es el mismo precio que suele tener el modelo básico.

Eso también supone que ese modelo básico está rebajado, con un precio de 24,99 €. Además, también puedes conseguir el mando, que te permite ganar control con Alexa, por 23,99 €.