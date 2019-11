Análisis Amazon Echo 2019: un altavoz inteligente básico de gran sonido

En un reciente evento que será recordado por los periodistas durante muchos años, Amazon mostró al público casi dos docenas de dispositivos nuevos, la mayoría de ellos relacionados con Alexa y todos pensados en cómo el gigante estadounidense quería ser relevante más allá de los móviles y los ordenadores.

Entre gafas y anillos con Alexa vimos productos mas realistas, iteraciones de dispositivos que han sido un éxito en muchos mercados, entre ellos España.

Alexa ya no es una desconocida

En parte por la campaña de publicidad de Amazon, y en parte porque seguramente sea la tienda con mayor escaparate a nivel mundial, los altavoces inteligentes de la empresa de Jeff Bezos son ya un aparato que, si bien no es común ver en todas las casas, cada vez es menos extraño.

La luz azul indica que Alexa está escuchando

Los Amazon Echo son la puerta de entrada de muchos usuarios a la domótica, algo que Amazon cada vez valora más, como vimos en el evento que os hemos mencionado arriba.

Así pues, ya que ahora tenemos, además del Amazon Echo Dot, el muy económico Amazon Echo Flex, podemos decir que el altavoz normal, el que analizamos ahora, es el punto medio, no el de partida.

Un altavoz sencillo pero con buen sonido

Siempre que alguien me pide que le recomiende un altavoz me decanto por un Amazon Echo Dot o un Google Home Mini, según el ecosistema que más valore. El motivo es el precio, ya que son los mas baratos (ahora el Flex rompe eso pero sigue siendo un producto muy especifico al no poder reproducir música).

Botones de volumen, de activación de Alexa y para silenciar el micrófono

Pero si lo que queremos es un altavoz para una habitación en la que necesitamos un mejor alcance de los micrófonos y que tenga una mejor calidad de sonido, entonces deberemos mirar este Amazon Echo de tercera generación, o Amazon Echo 2019.

Un Amazon Echo Plus sin añadidos

Hace justo un año analicé el Amazon Echo Plus, el modelo más avanzado del momento de los altavoces con Alexa, puesto que ahora queda para el Amazon Echo Studio.

Cuando se presentó el Amazon Echo 2019 me llamó la atención que, estéticamente, era igual que el Plus, con los mismos botones, forma y texturas. Y es que eso era un preludio de lo que vería.

Internamente tenemos la misma calidad de sonido, los mismos altavoces, el mismo diseño, peso y conexiones. Bueno, aquí hay que hacer un inciso y es que el Amazon Echo tiene salida de audio en su Jack 3.5 mm pero el Amazon Echo Plus tiene entrada y salida de audio.

Cargador y salida de audio

El mayor cambio de este modelo con el Plus (que recordemos cuesta un 50% más) es la ausencia de controlador de hogar (el Plus integra un controlador Zigbee) y de sensor de temperatura, algo que me he encontrado usando mucho más de lo que creía, toda una sorpresa.

Alexa es igual de potente

App Android de Alexa

Pero el motivo por el que compramos un altavoz inteligente suele ser el control por voz. Aquí Alexa está igual de presente que en el resto de modelos de la marca, y podemos invocarla con un toque en uno de los botones superiores o bien por voz, como es lógico.

También podemos cambiar el volumen del altavoz o silenciar el micrófono en el caso de que no queramos que nos escuche por algún motivo.

La luz roja indica que el micrófono está silenciado

Si os interesan los comandos que podéis usar con este altavoz os recomiendo que veáis este vídeo que publicamos en el canal de YouTube de Omicrono y El Androide Libre.

¿Quién debería comprar este altavoz?

Amazon tiene un gran catalogo de productos domóticos con sus altavoces inteligentes, pero los ha segmentado muy bien.

Si solo te importa el precio, deberías comprarte el Amazon Echo Dot (o el modelo con reloj digital incorporado si lo vas a poner en la cocina o habitación).

Si quieres el mejor sonido has de irte a por el más caro, el Amazon Echo Studio de casi 200 euros.

Pero si sabe que vas a usarlo para escuchar música, que lo pondrás en una habitación grande como un salón o despacho amplio y que será una inversión que rentabilizarás y no dejarás en un cajón, entonces el Amazon Echo 2019 de tercera generación es una gran opción.

Comprar Amazon Echo 2019