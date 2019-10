Un Tesla sin conductor es parado por la policía, ¿es real este vídeo?

El "Smart Summon" sigue causando estragos. La función de aparcamiento automático de los Tesla está siendo abusada hasta extremos que probablemente el propio Elon Musk no habría imaginado.

Esta función nos permite llamar a nuestro coche, y este arrancará y conducirá hasta nuestra localización sin necesidad de ayuda. Es realmente espectacular, y todo un avance en conducción autónoma; pero eso no significa que el coche sea completamente autónomo.

Tesla ya ha avisado que no deberíamos perder nunca de vista el coche y sus alrededores, por si acaso ocurriese un error que podría ser fatal. Pero eso no ha impedido que muchos de sus clientes ya estén intentando pruebas peligrosas, como intentar que el Tesla les atropelle.

El vídeo de un Tesla sin conductor parado por la policía

Ahora un nuevo vídeo que aprovecha el Smart Summon se ha hecho viral, al presentar una historia algo extraña pero impactante. En el vídeo, publicado en Youtube por el canal DragTimes, se muestra un Tesla Model 3 con Smart Summon activado, conduciendo por si solo en un parking. Parece un vídeo de prueba como los muchos que se han publicado en la última semana, pero entonces ocurre el giro de guión.

Durante la tercera prueba, el Model 3 se salta una señal de Stop dentro del parking, con la casualidad de que el coche al que tendría que haber dado preferencia es de policía. Inmediatamente, el agente enciende las luces y ordena al Tesla que pare.

Lo que sigue es una escena algo surrealista, en la que el policía se dedica a dar vueltas alrededor del coche, buscando al conductor. Sólo cuando no lo encuentra parece haberse dado cuenta de que le están grabando y se acerca al youtuber. La escena ocurre a partir del minuto 5:30 en el siguiente vídeo:

La pregunta que algunos se han hecho es: ¿qué pasa ahora? Si el policía cree que el Tesla debería ser multado, ¿a quién pone la multa? ¿quién tiene la culpa cuando un Tesla sin conductor comete una infracción?

Por supuesto, ya sabemos las respuestas a esas preguntas, y la propia Tesla lo advirtió en su día: cuando usamos Smart Summon, a todos los efectos es como si estuviésemos conduciendo el coche. Por lo tanto, si el Tesla se involucra en un accidente, o se salta un Stop, tendremos la culpa. En todo momento podemos parar el coche en seco con la app, así que no hay excusas.

Pero sobre todo, el vídeo no da buenas sensaciones, en el sentido de que parece falso. Para empezar, toda la acción ocurre dentro de un parking privado, y en algunos estados de EEUU, la policía no tiene jurisprudencia en estas zonas (en España sí, así que no pienses que puedes saltarte los Stops).

La actuación del policía también es extraña, y parece más interesado que otra cosa; en ningún momento pide que le dejen de grabar, e inicialmente parece que está actuando sorprendido de no ver un conductor.

Sea falso o no, lo que es seguro es que este vídeo ha generado conversación.