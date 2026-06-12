Jeff Bezos: “Lo que requeriría 100 ingenieros y 10 años para construirse, lo harán 10 ingenieros en un año"

Tras algunos rumores sobre que Jeff Bezos podría volver como CEO de una empresa a la arena del sector tecnológico, hoy hemos tenido la confirmación.

El fundador de Amazon ha decidido romper su silencio sobre un ambicioso proyecto que promete transformar la estructura de la producción material a nivel global.

Esta iniciativa se estructura en torno a una firma que ha operado de forma confidencial hasta el momento, Prometheus. El proyecto cuenta con el liderazgo directo del magnate junto a un antiguo directivo de la división de proyectos especiales de Google, Vik Bajaj.

Los fundadores confirmaron una captación de fondos que asciende a 12.000 millones de dólares para este laboratorio centrado en el mundo físico. Esta ronda de financiación posiciona el valor de mercado de la nueva corporación en 41.000 millones de dólares.

El capital proviene tanto de la fortuna personal del empresario como de importantes entidades bancarias y fondos de inversión internacionales. Entre los participantes destacan firmas financieras como JPMorgan, BlackRock o Goldman Sachs y fondos de inversión especializados en biotecnología y ciencias avanzadas.

El propósito central de la organización es trasladar los avances de los modelos grandes de lenguaje virtuales hacia el sector de la ingeniería. La meta final es consolidar un asistente de ingeniería general que procese datos tangibles en lugar de textos de internet.

La plataforma usa leyes físicas y datos empíricos de fabricación para optimizar el diseño de infraestructuras complejas. El sistema busca agilizar la creación de bienes que van desde rascacielos urbanos hasta teléfonos móviles y motores de aviación.

Los creadores defienden que "un desarrollo que requería un centenar de profesionales durante una década podrá ejecutarse en mucho menos tiempo, en un año con una décima parte del personal". El cambio de escala temporal permitirá un incremento notable en el volumen de infraestructuras construidas en todo el mundo.

La base de conocimiento de este sistema se nutre de información propia combinada con métricas obtenidas mediante alianzas corporativas. Diversas empresas del sector manufacturero han aportado registros reales de sus cadenas de producción para alimentar el modelo.

El origen de estos datos no genera preocupación entre los directivos respecto a posibles copias por parte de competidores directos. Los responsables afirman que la complejidad técnica del sistema constituye una barrera de entrada suficiente para el mercado actual.

El impacto sobre el empleo en el sector industrial es otro de los puntos analizados por los impulsores de la iniciativa. Lejos de anticipar una destrucción de puestos de trabajo, el equipo prevé una potencial escasez de mano de obra debido al aumento de proyectos.

La plantilla actual de la corporación ronda los 150 especialistas dedicados al desarrollo del núcleo tecnológico. El laboratorio gestiona un conglomerado masivo de procesadores gráficos propios, aunque también alquila capacidad de cómputo a proveedores externos.

La disponibilidad de potencia de cálculo representa un desafío logístico importante para el correcto entrenamiento de los algoritmos. El propio director ejecutivo reconoció que la escasez de componentes informáticos avanzados se mantendrá durante un periodo prolongado.

La estrategia a largo plazo contempla también la creación de una cartera de empresas filiales basadas en este modelo de diseño automático. El plan financiero incluye la adquisición futura de conglomerados industriales tradicionales para aplicar los nuevos métodos de producción.

Esta vertiente del negocio busca reestructurar la economía física mediante la reducción drástica de los costes de fabricación y desarrollo. La intención es emular el impacto que los sistemas de software de texto han tenido sobre los trabajos de oficina tradicionales.

La reducción del coste de experimentación facilitará la aparición de productos de consumo que hoy resultan inimaginables para el público general. Estos nuevos objetos seguirán la estela histórica de inventos antiguos como la bicicleta o los ordenadores de escritorio.

El proyecto no está exento de valoraciones críticas por parte de competidores y observadores de la industria tecnológica actual. Algunos detractores sugieren que la enorme recaudación responde más al prestigio del fundador que a una viabilidad técnica demostrada.

Incluso otros empresarios del sector aeroespacial expresaron recelos en el pasado tras filtrarse las primeras informaciones sobre el laboratorio. A pesar de estas opiniones, el flujo de capital institucional respalda de manera sólida la viabilidad financiera del proyecto.