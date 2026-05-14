Ucrania cambia las reglas de la guerra: crea un software que usa IA para detectar drones a distancias de hasta 2,5 km

Las guerras modernas se ganan en el cielo, y los drones FPV (First Person View) se han convertido en la pesadilla definitiva en el frente de batalla. Sin embargo, una empresa de software ucraniana acaba de presentar una tecnología que podría cambiar las reglas del juego.

Se trata de I-SEE, un sistema de detección basado en inteligencia artificial (IA) capaz de localizar amenazas invisibles para los radares, operando completamente offline y utilizando ordenadores y cámaras convencionales, como indican desde Defenceblog.

El gran problema al que se enfrentan las tropas en primera línea no son solo los vehículos aéreos convencionales, sino los temidos drones FPV de fibra óptica o con sistemas de retransmisión.

Estos dispositivos son letales porque no emiten señales de radiofrecuencia durante su trayectoria de ataque, volviéndose prácticamente indetectables para los sistemas de guerra electrónica.

Cuando un radar finalmente los capta en su aproximación final, la ventana de reacción es mínima. A esto se suma la fatiga operativa, ya que la defensa actual depende de operadores humanos.

Un soldado exhausto mirando una pantalla durante horas puede parpadear, y ese único segundo de distracción es suficiente para un ataque letal. I-SEE elimina el factor humano procesando el vídeo de forma continua las 24 horas del día a una velocidad de entre 30 y 60 fotogramas por segundo, detectando el peligro antes de que el ojo humano registre algo más que simple "ruido" de fondo en la pantalla.

El secreto de este escudo tecnológico radica en la visión artificial, utilizando una IA entrenada con datos reales del campo de batalla para ignorar pájaros, reflejos o escombros, y centrarse exclusivamente en la firma visual de un dron.

Captura de pantalla del software ucraniano que detecta drones. Defenceblog Omicrono

Su precisión es tan asombrosa que puede identificar un objetivo que apenas ocupe cuatro píxeles en la imagen. Aunque el alcance depende de la óptica conectada al sistema, los resultados en pruebas de campo son espectaculares.

Con un zoom básico de dos aumentos, el sistema detecta drones a unos 300 metros, mientras que con un zoom de cinco aumentos el alcance sube a un kilómetro.

Además, una cámara de vigilancia callejera estándar con zoom óptico de 30 aumentos logró identificarlos a 1.650 metros, y utilizando la cámara térmica de un dron Mavic 3T al máximo zoom, I-SEE detectó la amenaza a unos 2,5 kilómetros.

A diferencia de los millonarios escudos antimisiles, la genialidad de I-SEE es su democratización y resiliencia, ya que no necesita costosos radares propietarios ni conexión a la nube.

Todo el procesamiento se realiza localmente en un PC o portátil estándar equipado con una tarjeta gráfica. Trabajar completamente sin conexión a Internet elimina la latencia y protege al sistema de inhibidores de señal en entornos de alta competencia electrónica, integrándose fácilmente con protocolos de vídeo estándar para aprovechar las cámaras que las unidades militares ya tienen instaladas.

Al detectar una amenaza, el sistema manda una alerta automática e instantánea en milisegundos a través de Telegram o Discord. El mensaje llega a los móviles de los soldados con una fotografía, las coordenadas exactas, la dirección y un cálculo de la trayectoria de intercepción, siendo capaz de rastrear hasta 100 objetivos simultáneos sin perder el rastro para guiar el fuego defensivo.

La hoja de ruta tecnológica detalla que I-SEE pronto lanzará una aplicación para Android y se integrará directamente con cañones de redes y torretas para abrir fuego de manera automática.

Tal y como señala la propia compañía, el objetivo final es que el sistema pueda convertir dispositivos sencillos en dispositivos inteligentes y autónomos.