Meta espiará los ordenadores de sus empleados: registrará los movimientos del ratón y teclado para entrenar sus modelos de IA

Meta va a espiar los ordenadores de sus empleados con el objetivo de entrenar a sus modelos de inteligencia artificial (IA) y para ello está ya instalando un nuevo software de seguimiento en los ordenadores de sus trabajadores en EEUU. Una noticia que llega justo después de que la firma presentara Muse Spark, su última IA multimodal.

Según informan desde Reuters, el gigante tecnológico ha comenzado a instalar un software en los ordenadores de sus empleados con el objetivo de capturar los movimientos del ratón, los clics y las pulsaciones de las teclas del teclado para entrenar a su IA.

Esta medida se enmarca dentro de una estrategia más amplia orientada al desarrollo de agentes de inteligencia artificial capaces de ejecutar tareas laborales de manera autónoma, según revelan memorandos internos de la compañía a los que ha tenido acceso el mismo medio.

El software, bautizado como Model Capability Initiative (MCI), se desplegará en aplicaciones y páginas web vinculadas al entorno laboral y, de forma puntual, realizará capturas de pantalla del contenido que visualicen los empleados.

Así lo detalla uno de los memorandos difundidos el martes por un investigador en inteligencia artificial de la compañía a través de un canal del equipo Meta SuperIntelligence Labs, responsable del desarrollo de modelos.

Mejorar los modelos de IA

El memorando destacó que el objetivo de Meta es mejorar los modelos de IA en áreas donde tienen dificultades para replicar la forma en que los humanos interactúan con los ordenadores, como al elegir opciones de menús desplegables y usar atajos de teclado.

"Aquí es donde todos los empleados de Meta pueden ayudar a que nuestros modelos mejoren simplemente realizando su trabajo diario", decía el comunicado.

El logo de Meta. Reuters Omicrono

Meta está intensificando la integración de la inteligencia artificial en sus flujos de trabajo con el objetivo de ganar eficiencia y reorganizar su plantilla en torno a esta tecnología.

En este contexto, la compañía ha impulsado iniciativas como el programa "IA para el trabajo", ahora rebautizado como Acelerador de Transformación de Agentes (ATA), que incluye una mayor recopilación interna de datos.

El director de tecnología, Andrew Bosworth, explicó en el memorando que el objetivo es avanzar hacia un modelo en el que "nuestros agentes realizan el trabajo principal y nuestra función es dirigirlos, supervisarlos y ayudarlos a mejorar".

Además, señaló que estos sistemas deberán ser capaces de "identificar automáticamente dónde consideramos necesario intervenir para que puedan hacerlo mejor la próxima vez".

Aunque no detalló el proceso de entrenamiento, Bosworth aseguró que Meta será "rigurosa" en la recopilación de datos y evaluaciones de las interacciones laborales. En este sentido, Andy Stone, portavoz de la compañía, confirmó que herramientas como MCI formarán parte de ese conjunto de datos.

Stone aseguró que la información recopilada mediante MCI no se empleará para evaluar el desempeño de los empleados ni con fines distintos al entrenamiento de modelos, y añadió que se han establecido salvaguardas para proteger el "contenido sensible", aunque sin detallar qué datos quedarán fuera del proceso.

"Si queremos desarrollar agentes que ayuden a las personas a realizar tareas cotidianas en el ordenador, necesitamos ejemplos reales de uso, como movimientos del ratón, clics o la navegación por menús", concluyó el portavoz.