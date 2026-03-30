Reino Unido cambia las normas: los iPhone empiezan a verificar la edad de 35 millones de usuarios y provocan el caos

Millones de usuarios de iPhone se han encontrado este pasado fin de semana con una pantalla que les solicita pruebas de que son mayores de edad, a riesgo de perder acceso a funciones básicas como la navegación por Internet sin limitaciones.

Se trata de la gran novedad que trae iOS 26.4, la última versión disponible del sistema operativo, y que se activa únicamente si el dispositivo detecta que está en el territorio del Reino Unido. Al menos, por el momento.

Apenas unas horas después del lanzamiento de esta actualización, el caos y la confusión reinaba en redes sociales, con millones de usuarios inseguros de si la pantalla emergente era real, un error, o incluso si se trataba de un ataque hacker masivo.

Al fin y al cabo, Apple no ha publicado ningún anuncio al respecto, y las notas de lanzamiento de iOS 26.4 no incluyen ningún tipo de referencia a esta nueva verificación de edad. Pero es muy real, y ya está provocando estragos entre los usuarios.

Verificación de edad en el iPhone

La pantalla de verificación de edad aparece al reiniciar el iPhone después de instalar la última actualización, además de como una nueva opción en los ajustes del dispositivo.

Inicialmente, el iPhone intentará verificar la edad del usuario simplemente comprobando la fecha de creación de su cuenta de Apple; si la cuenta tiene más de 18 años, el sistema asume que el usuario también los tiene y no solicitará más datos ni información. En caso de que eso no sea posible, es cuando el usuario tendrá que demostrar su edad manualmente, escaneando un documento que lo pruebe, y aquí es donde empiezan los problemas.

Apple acepta las tarjetas de crédito como prueba de que el usuario es adulto, pero no las de débito, ya que esas pueden conseguirse siendo menor de edad. Esta diferencia no siempre está clara en la propia tarjeta, por lo que muchos usuarios están intentando usar su tarjeta de débito sin éxito.

My iPhone just updated itself. I keep turning this off then get endless messages to update it and an irritating red circle on the screen.



Now this has appeared. Since when is it law to prove your age to use your own phone????



Way beyond your remit now @GOVUK pic.twitter.com/EZyR8O1oYC — Debs (@WindsorDebs) March 25, 2026

Como el Reino Unido no tiene un documento nacional de identidad único, la confirmación de que el usuario es adulto es más difícil. Apple acepta como prueba el carnet de conducir, pero por algún motivo no confirmado aún, no acepta pasaportes.

Esto deja a potencialmente millones de personas sin un método válido para verificarse como adultas en su propio móvil, ya que es necesario que tengan o un carnet de conducir o una tarjeta de crédito.

Adultos que no conduzcan o que prefieran usar tarjetas de débito son automáticamente considerados menores de edad por el sistema. Además, muchos usuarios se han quejado en redes sociales de que el sistema falla constantemente y tienen que probar varias veces incluso si tienen un método válido de verificación.

Apple limita los iPhone de los usuarios

Si el iPhone no consigue certificar que el usuario es mayor de 18 años, automáticamente entrará en un modo limitado en el que muchas funciones dejan de estar disponibles y la experiencia de uso cambia radicalmente.

Para empezar, el filtro de contenido se activa de manera automática y bloquea las páginas web que Apple considera "explícitas", algo que afecta tanto a Safari como a los navegadores de terceros como Chrome o Brave porque usan las mismas APIs de iOS.

Los usuarios marcados como "menores de edad" tampoco pueden instalar apps recomendadas para mayores de 18 años, incluyendo ciertos videojuegos o apps dirigidas a adultos, desde la App Store de Apple.

Por último, el sistema activa la función de "Seguridad en las comunicaciones", que analiza todas las fotografías y vídeos recibidos en el móvil en busca de contenido sensible como desnudos, y en ese caso automáticamente lo difumina para que no se pueda ver.

¿Pasará en España?

En la ventana emergente, Apple afirma que este sistema de verificación es necesario por la ley británica, refiriéndose a la Online Safety Act que fue creada para proteger a los menores de edad de plataformas para adultos.

Sin embargo, esa ley no está dirigida a sistemas operativos ni tiendas de apps, sino a páginas web y plataformas online, que son las que tienen que verificar la edad del usuario antes de entrar para evitar cuantiosas multas.

Por ello, Apple está siendo acusada por grupos como Reclaim the Net de usar la ley británica como excusa para ir más allá de lo necesario, mientras que el máximo regulador de telecomunicaciones del Reino Unido, Ofcom, ha elogiado la medida.

Esta actualización llega en un momento en el que gobiernos de todo el mundo están implementando leyes de verificación de edad al mismo tiempo y con el mismo pretexto, la protección de los menores.

En España, el Gobierno liderado por Pedro Sánchez ya ha anunciado la prohibición de las redes sociales para menores de 16 años, lo que necesariamente obligará a las plataformas a implementar un sistema de verificación de edad.

Para ello, el Gobierno apuesta por la Cartera Digital, una app que permitirá almacenar una versión digital del DNI en el móvil y que también servirá para crear "pruebas de edad" que no necesitan compartir ninguna documentación con empresas privadas; la app se encargará de asegurar a la página web o app que el usuario es mayor de edad. Sin embargo, la fecha de lanzamiento de este sistema aún no ha sido confirmada.