Es oficial: Apple confirma que los anuncios llegarán a Maps y lanza Business para atacar el modelo empresarial de Google

Apple ha anunciado un cambio importante en su estrategia hacia las empresas, sin importar su tamaño. Lo ha hecho con Apple Business, una nueva plataforma integral que incluye los servicios clave que las empresas necesitan para administrar dispositivos, llegar a más clientes, equipar a los miembros del equipo con apps, herramientas esenciales y obtener soporte de expertos.

Dentro de esta nueva estrategia también ha llegado uno de los grandes rumores que habían saltado en las últimas horas: la llegada de anuncios a su aplicación Mapas, rivalizando así directamente con Google Maps.

Y es que Apple Business busca "ayudar a millones de empresas a ampliar su alcance y conectar con clientes locales a través de Apple Maps, Mail, Wallet, Siri y más", incluyendo una nueva opción que llegará este verano y que permitirá a las empresas de EEUU y Canadá colocar anuncios locales en Maps durante momentos clave de búsqueda. Por su parte Apple Business estará disponible a partir del martes 14 de abril en más de 200 países y regiones.

Apple en empresas

El foco de Apple con Business es claro: ampliar su huella en empresas, con una mejor gestión de cuentas y dispositivos en entornos corporativos.

Es por eso que Apple Business ofrece gestión de dispositivos móviles (MDM) integrada, lo que facilita una visión completa de los dispositivos Apple, la configuración y otros elementos de una organización desde una única interfaz.

Business está diseñado para simplificar la TI, incluso para pequeñas empresas sin recursos de TI dedicados, por lo que incluye nuevos planos para configurar fácilmente los dispositivos con ajustes y aplicaciones preconfigurados con la idea de que sus productos estén listos para usar nada más sacarlos de la caja.

Apple Business Apple

Además de la posibilidad de disponer de iCloud, Business permite tener cuentas Apple gestionadas, con lo que los datos de la empresa se mantienen seguros. Además, Apple Business permite la creación automatizada de cuentas Apple gestionadas para nuevos empleados mediante la integración con un proveedor de servicios de identidad, como Google Workspace o Microsoft.

También permite la gestión de empleados creando grupos de usuarios por función o equipos, pudiendo asignarles aplicaciones y roles específicos. Igualmente, se pueden comprar fácilmente aplicaciones a empleados y equipos a través de la App Store.

Por último, dispondrá de implementaciones a gran escala con acceso API a los datos de dispositivos, usuarios, auditorías y servicios MDM.

Uno de los puntos fuertes es además la posibilidad de tener servicios de correo electrónico, calendario y directorio totalmente integrados, diseñados para facilitar el inicio de un nuevo negocio con una imagen profesional. "Las empresas pueden utilizar su propio dominio personalizado o adquirir uno nuevo a través de Apple Business, lo que ayuda a los fundadores a optimizar la comunicación y la colaboración", explica la empresa.

Anuncios en Apple Maps

Pensando en el escaparate de mostrar un escaparate a empresas, Apple ha anunciado la llegada de anuncios a Apple Maps. Será a partir de este verano en Estados Unidos y Canadá.

Las empresas tendrán una nueva forma de darse a conocer mediante Apple Business, que les permitirá crear anuncios. Éstos aparecerán cuando los usuarios realicen búsquedas en la aplicación y podrán figurar en la parte superior de los resultados de búsqueda según su relevancia, así como en la parte superior de la nueva sección de Lugares sugeridos, que mostrará recomendaciones basadas en tendencias cercanas, búsquedas recientes del usuario y otros factores.

Apple Business Apple

"Los anuncios estarán claramente identificados para garantizar la transparencia para los usuarios de Maps.

Los anuncios en Mapas se basan en el enfoque de Apple que prioriza la privacidad en la publicidad y mantienen las mismas protecciones de privacidad de las que disfrutan actualmente los usuarios de Mapas", explica la empresa.

Una de las aclaraciones importantes sobre esta nueva dinámica es que la ubicación del usuario y los anuncios que ve e interactúa con ellos en Mapas no están asociados a su cuenta de Apple. De este modo, los datos personales permanecen en el dispositivo del usuario, Apple no los recopila ni los almacena, y no se comparten con terceros.

Cuando Apple Business esté disponible en abril, las empresas deberán reclamar su ubicación en Mapas. Una vez que los anuncios en Mapas estén disponibles, las empresas podrán acceder a una experiencia totalmente automatizada para crear anuncios a través de la nueva suit de la compañía.