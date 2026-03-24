El material de abuso infantil generado por IA aumentó drásticamente en internet en 2025, según un informe

La inteligencia artificial (IA) está en el punto de mira por culpa de su capacidad para crear imágenes sexualizadas, como es el caso de Grok, y los datos apuntan a que el fenómeno no deja de crecer.

Según un nuevo informe de Internet Watch Foundation (IWF, por sus siglas en inglés), el material de abuso sexual infantil (CSAM) producido mediante herramientas de IA experimentó un aumento drástico en internet durante 2025.

El organismo de control de seguridad, con sede en Cambridgeshire (Inglaterra), ha señalado que la cantidad de material de abuso sexual infantil generado por IA que se encuentra en internet aumentó un 14 % en comparación con el año anterior.

No solo eso, sino que la mayoría de los vídeos muestran el tipo de contenido más extremo. La IWF ha afirmado haber identificado 8.029 imágenes y vídeos de abuso sexual infantil realistas, creados con inteligencia artificial, el año pasado.

También ha añadido que se había producido un aumento de más de 260 veces en la cantidad de vídeos, como señalan en The Guardian. La IWF clasificó el 65% de los 3.443 vídeos en la categoría A, la más severa que contempla la normativa del Reino Unido para este tipo de material.

Representación de conexión entre humano e IA. C.F. | Gemini Omicrono

Mientras que la cifra correspondiente a los vídeos sin IA fue del 43 %, lo que demuestra que cada vez se usa más esta tecnología para crear este tipo de contenidos. "Los avances tecnológicos nunca deberían ir en detrimento de la seguridad y el bienestar de un niño", ha añadido Kerry Smith, directora ejecutiva de la IWF.

"Si bien la IA puede ofrecer muchos beneficios, es espantoso pensar que su poder pueda utilizarse para devastar la vida de un niño. Este material es peligroso", ha añadido Smith.

Según un analista de la IWF, los pedófilos en la dark web reciben con entusiasmo los avances de la inteligencia artificial, especialmente la mejora en el realismo de las imágenes, la incorporación de audio a los vídeos y la capacidad de manipular fotografías reales de menores conocidos por el agresor.

La IWF también ha alertado de que los delincuentes ya estudian el uso de sistemas de IA "autónomos", capaces de operar de forma independiente.

"Los niños, las víctimas y los supervivientes no pueden permitirse que seamos complacientes. Las nuevas tecnologías deben cumplir con los estándares más exigentes. En algunos casos, hay vidas en juego", ha concluido Smith.