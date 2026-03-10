La red social X (antes Twitter) elimina 800 millones de cuentas vinculadas a intentos de manipulación y 'spam'

Montaje de una fotografía de Elon Musk con el icono de X Reuters | X El Androide Libre

La red social X (antes Twitter) sigue en el punto de mira de los organismos internacionales por numerosas cuestiones. Entre ellas se encuentran las imágenes sexualizadas generadas por Grok o los problemas que el algoritmo de X ha presentado a la hora de recomendar contenido.

Ahora, tanto Elon Musk, CEO de X, como Wilfredo Fernández, directivo de asuntos gubernamentales de X Corp (la empresa matriz de X y de xAI), se han defendido sobre la manipulación en la red social en una comisión de Asuntos Exteriores en Reino Unido asegurando que ya han suspendido 800 millones de cuentas.

Fernández, expone The Guardian, ha explicado a los parlamentarios que estas suspensiones infringían las normas sobre spam y manipulación de la plataforma; y ha defendido las labores de X para poner coto a estas prácticas.

Elon Musk se defiende en Reino Unido

En la videoconferencia celebrada entre diputados de la comisión, Elon Musk y Fernández, los de X han detallado cómo estaban intentando frenar las campañas masivas para manipular la plataforma y reducir el spam.

Lo hacen con un especial foco sobre las cuentas respaldadas por estados autoritarios acusados de intentar promover sus agendas en X, con Rusia, Irán y China siendo las potencias más prolíficas en este sentido.

Entre los esfuerzos perpetrados por X para solucionar esta lacra se encuentra la suspensión de estas 800 millones de cuentas que incumplían las normativas referentes al spam y a la manipulación en la red social.

Solo a finales del año pasado, X había acabado con una buena cantidad de cuentas, que se contaban por millones y que, entre otras cosas, organizaban narrativas masivas, disruptivas o agresivas; así como actividades que podían engañar a otros usuarios.

La suspensión masiva de cuentas se habría producido en un periodo de un año, en 2024. Si bien Irán y China tenían presencia en este plantel de cuentas, fue Rusia la que dominaba la mayoría de las cuentas que enviaban campañas masivas de spam.

A juicio de los parlamentarios, las cuentas rusas supuestamente eliminadas intentaban difundir sus propias narrativas para influir en las elecciones presidenciales del año 2024 y fomentar la polarización y la división políticas.

Fernández ha defendido su gestión aclarando que los esfuerzos de X para borrar estas cuentas o evitar la presencia de spam masivo seguían en auge. También ha añadido que estaba bastante seguro de que el resto de cuentas presentes en la red social realmente eran auténticas.

Cuando hablamos de cuentas destinadas a manipular, la definición de X son aquellas que promueven narrativas u actividades disruptivas en eventos concretos, que engañan con contenidos falsos o polarizantes al resto de usuarios de la plataforma.

De hecho, ha sido el mismo Fernández el que ha admitido que Rusia intentó injerir en las elecciones presidenciales de Estados Unidos que dio la victoria a Donald Trump, en los comicios del 2024.

La situación problemática referente al spam y a la manipulación política, sumado a un Grok que ya ha caído en sesgos de desinformación en el pasado, han puesto en tela de juicio a una X que desde hace tiempo ha promovido narrativas usualmente ligadas a la ultraderecha.

El caso más llamativo se dio en junio de 2025, con el famoso suceso de 'MechaHitler'. Grok entró en una espiral neonazi que llevó al chatbot a elogiar a Hitler, soltar comentarios antisemitas y a autocalificarse como una versión robótica del dictador alemán, en clara referencia al videojuego Wolfenstein 3D.

También se ha puesto en entredicho la influencia que el algoritmo puede tener en las posiciones políticas de los usuarios al recomendar ciertos tipos de contenidos afines para un bando u otro.

Wilfredo Fernández ha destacado en esta misma videoconferencia que dentro de X Corp había "esfuerzos para crear redes de cuentas no auténticas" de forma constante, haciendo referencia a la masiva presencia de bots que se estima pueblan la plataforma de Musk.