El 'Google Maps' para disfrutar del eclipse de agosto en España sin sorpresas: te dice si el relieve te va a arruinar las vistas

El próximo 12 de agosto es una fecha especial. España por fin podrá presenciar un eclipse solar completo, tras un siglo completo sin haber podido observar uno. Será la punta de lanza del denominado Trío de Eclipses, que culminará en enero del 2028 con un eclipse solar anular.

Si quiere prepararse para la fecha, entonces el Real Observatorio Astronómico de Madrid tiene la solución: un mapa interactivo en forma de visualizador que permite ver si el relieve montañoso de nuestra zona nos permitirá ver el eclipse.

El mismo Observatorio ha publicado la herramienta, aclarando que será de gran utilidad para los eclipses del 30 de abril y 12 de agosto, ya que pese a que tendrán una diferencia de 8 minutos en ciertos momentos concretos, sus circunstancias solares serán iguales.

El visualizador para ver el eclipse

La página del visualizador pertenece al Instituto Geográfico Nacional, y muestra directamente la evolución que tendrá el eclipse a lo largo de la jornada del 12 de agosto. Lo hace superponiendo el cuadro de visualización sobre la península ibérica.

La web incluye una guía completa de visualización del eclipse, que será visible de forma parcial en el norte de Norteamérica, en gran parte de Europa y en el oeste de África. Comenzará a las 17:30 horas (hora oficial peninsular) y acabará a las 21:58 en el Océano Atlántico.

Interfaz del visualizador. Manuel Fernández Omicrono

El visualizador como tal es una herramienta muy fácil de usar. Permite navegar en cualquier dirección y ubicación en la zona de visualización e incluso tiene un buscador de direcciones y municipios para ver el punto exacto en el que veremos el eclipse.

Ofrece la hora exacta, segundos incluidos, del inicio del eclipse total y las distintas fases que tendrá, como el inicio de la totalidad del mismo, su punto de máximo apogeo y el final del fenómeno para cada ubicación.

Los controles para añadir capas como la visibilidad, el oscurecimiento y la duración se añaden a un sistema de capas de fondo que permite ver la zona en un formato cartográfico, en un modo de mapa 'callejero' y con imágenes satelitales.

El propio Instituto Geográfico Nacional de España ha explicado que el modelo de sombras está basado en un modelo digital del terreno que cuenta con una resolución de 200 metros. De hecho, tiene en cuenta obstáculos hasta una distancia de entre 40 y 150 kilómetros.

Detalles del eclipse solar del 12 de agosto en el visualizador. Manuel Fernández Omicrono

Lo hace dependiendo siempre de la altura del Sol en el instante del máximo del eclipse. Dado que el Sol se encontrará a una baja altura sobre el horizonte, es posible que el relieve lo pueda ocultar, dificultando la visibilidad en ciertas áreas.

Aclaran, eso sí, que el modelo no tiene en cuenta ni las masas arbóreas ni las edificaciones, sino la orografía montañosa de la región. Por ende, es recomendable salirse de las urbes densamente pobladas para visualizar el eclipse.

Desde la institución aseguran que irán incorporando esta capa al visualizador para abarcar tanto el eclipse total del 2 de agosto de 2027 como el anular del 26 de enero de 2028, por lo que esta herramienta acabará siendo de gran utilidad.

A fecha de escrito este artículo, el visualizador todavía carece de una resolución clara en las sombras de las formaciones rocosas de las regiones, por lo que habrá que esperar a la incorporación de esta capa sobre el visualizador.

No obstante, a la hora de pulsar sobre unas coordenadas o una dirección, el mapa devolverá un conjunto de detalles precisos que nos dirán si el eclipse será visible o no, con datos específicos sobre la duración, la elevación del sol, el perfil de visibilidad, etcétera.