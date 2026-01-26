ChatGPT ya se basa en la Grokipedia de Elon Musk como fuente: el peligro de usarse frente a la Wikipedia

Fotomontaje con la cara de Musk y el logo de Grok. Manuel Fernández Omicrono

Los desnudos de Grok a mujeres han sido solo la punta del iceberg de las polémicas que Musk ha sufrido recientemente. La más relevante en España ha sido el lanzamiento de una Grokipedia desastrosa.

La llamada 'alternativa anti woke' del magnate, ahora, está siendo usada como fuente para algunas respuestas de ChatGPT, al menos usando su último modelo, GPT-5.2.

Tal y como informa The Guardian, el chatbot de IA estaría utilizando Grokipedia para resolver algunas cuestiones, utilizando una plataforma conocida por ser un pozo de desinformación.

Las IAs comienzan a usar Grokipedia

ChatGPT, al igual que Claude, Perplexity y otras tantas inteligencias artificiales utilizan numerosas fuentes desde la que extraen información para generar sus respuestas, con los problemas que eso conlleva.

El problema es que la IA no distingue entre fuentes fiables y plataformas serias relacionadas con la información, y por ello suele extraer datos de webs dudosas o directamente de vídeos de YouTube o posts de X.

En este sentido entra en juego Grokipedia, la alternativa a Wikipedia potenciada por Grok. El mismo chatbot que hasta hace unos días estaba desnudando indiscriminadamente a mujeres en X y generando contenido extremo.

Todo apunta a que tanto ChatGPT como Claude, el chatbot de Anthropic, están recogiendo respuestas de Grokipedia. Todo ello después de que tanto esta plataforma como la misma Grok generaran todo tipo de dislates.

A la polémica de Mecha Hitler tuvimos que sumarle que Grok usase el perfil de Musk como fuente directa para sus respuestas o que Grok se inventase datos directamente, afirmando por ejemplo que Donald Trump ganó las elecciones del 2020.

Y es que hablamos de una Wikipedia manejada por Grok, con todo lo que ello implica. Es abiertamente racista, profundamente tránsfoba y se hace eco de numerosas teorías conspirativas en sus 'informaciones'.

Entre algunas de sus informaciones erróneas nos encontramos afirmaciones relacionadas con el régimen franquista, la pornografía contribuyendo la crisis del sida e incluso justificaciones para temas tan problemáticos como la esclavitud.

También tergiversaba casos concretos como el de George Floyd o utilizaba terminología degradante y tránsfoba para personalidades autodenominadas transgénero. Eso sin contar que Grok copió una buena cantidad de artículos de la Wikipedia.

Tal es el desastre de la Grokipedia que hasta la entrada de Elon Musk en la plataforma está viciada, dotando al magnate de numerosos logros y dibujando una figura heroica y filántropa del dueño de X.

Tanto ChatGPT como Claude parecen estar citando a Grokipedia para temas muy concretos y cuestionables, donde Grokipedia utiliza fuentes como mínimo poco fiables que en algunos casos, degenera en desinformación pura y dura.

En un artículo del Washington Post de abril del 2025, expertos advirtieron del hecho de que algunas organizaciones respaldadas por gobiernos autoritarios difundieran cantidades masivas de desinformación para influir a los chatbots.

Así, los modelos de inteligencia artificial, usados habitualmente como buscadores por millones de usuarios, caerían en respuestas problemáticas o falsas, creando todavía más información irreal.