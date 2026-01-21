Demis Hassabis, CEO de Google DeepMind: "Las compañías chinas de IA están todavía seis meses por detrás de Occidente"

La feroz carrera por la inteligencia artificial, que casi se está llevando por el camino a los desarrolladores que la hacen posible, tiene a China y Estados Unidos como su propio epicentro.

Tal es el caso que Demis Hassabis, CEO de Google DeepMind, la división de inteligencia artificial de Google, ha aclarado que a su juicio, las empresas de IA chinas están 6 meses por detrás de las norteamericanas.

Hassabis ha explicado en el Foro Económico Mundial de Davos que las compañías ubicadas en China no han podido superar la barrera de la vanguardia tecnológica y califica de exagerado el furor ante modelos chinos como el de DeepSeek R1.

Google DeepMind carga contra China

La carrera de la IA no aglutina únicamente a empresas tecnológicas, como serían DeepMind, Anthropic o Nvidia. Ha generado una rivalidad entre el bloque chino y el americano, similar al de una suerte de 'guerra fría'.

En este sentido, el gobierno de Trump ha estado torpedeando de manera continuada el desarrollo de la IA en China, prohibiendo la exportación de chips avanzados de inteligencia artificial.

Esta situación ha llevado a que firmas como DeepSeek trabajen envueltas en limitaciones, aprovechándolas para destacar en un mercado cada vez más saturado en lo que a IA refiere.

A tenor del furor que generó el ya famoso modelo R1 de DeepSeek, Hassabis cree que la respuesta a su lanzamiento fue una "exagerada reacción", aunque reconoció que su desempeño era impresionante.

Sin embargo, no se olvida de lanzar un dardo a las empresas chinas. "Son muy buenos para alcanzar la frontera y cada vez son más capaces de hacerlo. Pero creo que aún no han demostrado que pueden innovar más allá de ella", dijo el CEO.

Las implicaciones de DeepMind no son una cuestión baladí, ya que recordemos que esta división está trabajando con Google en el desarrollo de Gemini, la IA por antonomasia de Google.

Debemos recordar el reciente lanzamiento de Gemini 3 Pro, el modelo de IA que superaba a ChatGPT de forma amplia, y que causó que el mismo Sam Altman lanzara una alarma general dentro de OpenAI.

Las labores de DeepMind abarcan otros campos, también relacionados con la IA, como sería la robótica y la aplicación de modelos de inteligencia artificial aplicados a estos dispositivos.

No obstante, la creencia de las empresas estadounidenses sobre su liderazgo no se ha visto únicamente reflejada en DeepMind. En la misma ciudad de Davos, Anthropic también cargó contra China.

El CEO de la compañía, Dario Amodei, hizo una alusión bastante llamativa a la idea de enviar chips de Nvidia a China. "Es un poco como vender armas nucleares a Corea del Norte y [presumir] que Boeing fabricó las carcasas".

Las críticas de Amodei a Nvidia y a las decisiones del gobierno de Trump de flexibilizar la venta de algunos chips de IA al bloque asiático han causado un gran estupor en Davos, sobre todo porque Nvidia es socio inversor en Anthropic.

"Llevamos muchos años de ventaja sobre China en cuanto a nuestra capacidad para fabricar chips" dijo Amodei a Bloomberg. "Por lo tanto, creo que sería un grave error enviar estos chips", añadió.

Unas declaraciones que, como decimos, se produjeron en un momento marcado por las alianzas estratégicas entre Anthropic, Microsoft y la propia Nvidia, estableciendo colaboraciones económicas importantes.

En noviembre del 2025, Nvidia anunció con orgullo una "sólida colaboración tecnológica" entre estas tres empresas para, decía la compañía, "impulsar el crecimiento futuro de Anthropic".