Elon Musk encuentra en Nayib Bukele un aliado: acuerda llevar la polémica IA Grok a las escuelas de El Salvador

La carrera por la inteligencia artificial tiene un melón importante que solucionar: la llegada de la IA a las escuelas. Unas IAs que, recordemos, muestran comportamientos obsesivo-compulsivos y que han estado envueltas en numerosas polémicas en el pasado.

Pese a ello, la firma xAI de Elon Musk, desarrolladora y creadora del chatbot Grok ha anunciado una alianza con el gobierno de El Salvador, con Nayib Bukele a la cabeza, para lanzar un programa educativo impulsado por IA.

El calificado por Musk y Bukele como el "primer programa educativo nacional del mundo" llevará el mismo Grok que se autodenominó MechaHitler hace escasos meses a más de 5.000 escuelas públicas, en un despliegue escalonado de unos dos años.

Grok, en las escuelas de El Salvador

Así lo ha anunciado xAI en un comunicado, detallando la iniciativa promovida por el magnate sudafricano y su ahora compañero Nayib Bukele, cabeza visible del ejecutivo salvadoreño. Un anuncio que no desglosa explícitamente los puntos del programa.

El acuerdo tiene como objetivo, dice xAI, promover las "capacidades innovadoras de Grok para acelerar el aprendizaje a gran escala, reducir las brechas educativas y fomentar la innovación que beneficia a la humanidad".

Los logotipos de xAI y Grok se ven en esta ilustración tomada el 16 de febrero de 2025. Dado Ruvic Reuters

Se habla de la creación de una serie de tutorías adaptativas y alineadas con currículos, que pretenden ajustarse a algunas de las cuestiones inherentes de cada estudiante, como serían las preferencias del mismo, su nivel de estudio o su ritmo.

xAI asegura que este programa se desarrollará íntegramente en conjunto con El Salvador, con la intención de desarrollar y generar nuevas metodologías, marcos y conjuntos de datos para "guiar el uso responsable de la IA a las aulas de todo el mundo".

Bukele ha detallado que esta alianza "está destinada a ofrecer algo extraordinario para toda la humanidad". Declaraciones que se han unido a las de Elon Musk, que afirma poner "la IA más avanzada directamente en manos de toda una generación".

Como decimos, los próximos dos años estarán marcadas por la implementación de este chatbot en más de 5.000 escuelas y centros educativos nacionales. Usarán un chatbot que, lejos de su potencia, ha estado marcado por constantes polémicas a lo largo de los meses.

Nayib Bukele y Donald Trump en 2019. Europa Press

No es para menos. La más grave fue el incidente MechaHitler, que permitió a Grok ensalzar a Hitler y realizar graves comentarios antisemitas. Se refirió a sí mismo como este personaje ficticio, aparecido en el videojuego Wolfenstein 3D lanzado en el 1992.

Desde entonces, Grok no ha parado de generar controversia. En mayo, la IA alimentó teorías conspirativas raciales afirmando la existencia de un supuesto 'genocidio blanco' que jamás se ha demostrado por la comunidad científica.

Tras saberse que Grok utilizaba como referencia afirmaciones del mismo Elon Musk en su cuenta de X para responder, X lanzaba una función 'picante' que esencialmente, permitía generar vídeos de desnudos deepfake de Taylor Swift y otras personalidades femeninas.

Sus últimos dislates no han sido menores. Por un lado, Grok llegó a afirmar que Donald Trump efectivamente había logrado ganar las elecciones del año 2020, aludiendo a la teoría conspirativa sobre un falseo electoral por parte del Partido Demócrata estadounidense.

Elon Musk asiste al Foro de Inversión entre Estados Unidos y Arabia Saudita en Washington. Reuters

Por el otro, tenemos el desastre de la Grokipedia, una alternativa a Wikipedia desarrollada por xAI y con Grok a la cabeza. En las entradas de Grokipedia pudimos ver teorías conspirativas sobre el clima, sesgos tránsfobos y racistas, y un sinfín de aspectos problemáticos plasmados en unos textos supuestamente objetivos.