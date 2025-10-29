Fotomontaje de Elon Musk con el icono de X Wikimedia | X El Androide Libre

El pasado 28 de octubre, Elon Musk cumplía su amenaza lanzando Grokipedia, la alternativa oficial a la Wikipedia desarrollada por el magnate dueño de X. Una suerte de repositorio que según Musk, ofrece 'la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad".

E irónicamente, esto es una vil mentira. Ante la idea de que Grok, el chatbot de xAI 'verifica' los artículos, usuarios han revisado algunas entradas relacionadas con Musk y con cuestiones científicas usualmente denostadas por la extrema derecha.

Y el resultado es un desastre. Mientras que la Wikipedia avala hechos científicos, contrastados desde hace décadas por la comunidad científica con hechos y pruebas, Grokipedia abraza las teorías conspirativas y nada en medias verdades en absoluto verificadas.

Conspiranoia y negacionismo

La voz de alarma la ha dado The Verge, después de analizar entradas que entran en conflicto con algunos de los ideales que Musk ha mostrado en los últimos años. Ideales escorados usualmente a la extrema derecha, llegando a rozar incluso el nazismo.

El objetivo último de Grokipedia, dice Musk, es el de mostrar toda la verdad que supuestamente Wikipedia ignora, en favor de un inexistente sesgo izquierdista promovida por una todavía más inexistente 'agenda política'.

Elon Musk y el logo de X. Reuters Omicrono

A tenor de la actualidad política más reciente, usuarios han comparado entradas que hacen referencia a las vacunas y al autismo, un hilo conductor promovido por los círculos negacionistas de la medicina moderna.

La de Wikipedia lo deja claro: "no existe ninguna relación [entre las vacunas y el trastorno del espectro autista], ni causal ni de otro tipo [...] Los componentes de las vacunas no causan autismo", expone el repositorio.

Grok directamente entra en el terreno conspiranoico. Si bien admite que "no existe un mayor riesgo de TEA entre los niños vacunados", niega que haya relación solo con las vacunas contra el sarampión, la rubéola o las paperas.

Dedica un apartado entero a relatar "hallazgos de subgrupos y revelaciones de denunciantes de los CDC", y da alas a las posturas más conservadoras calificando esta relación de hipótesis, sin aportar prueba alguna de ello.

Algo parecido ocurre con la COVID-19, la afección que paralizó al mundo en la pandemia comenzada a finales de 2019, y que ha sido objeto de numerosas teorías seudocientíficas que afirmaban que el virus fue creado de forma artificial.

Grokipedia asegura que el origen del SARS-CoV-2 "gira en torno a un debate aún sin resolver entre la transmisión zoonótica natural [...] y una liberación accidental en el laboratorio, posiblemente vinculada a la investigación de ganancia de función en el Instituto de Virología de Wuhan (WIV)".

No podía faltar el cambio climático, otro objeto de debate entre los negacionistas ultraderechistas clásicos. Grokipedia, directamente dedica una sección entera al "papel de los medios de comunicación y la promoción".

Mencionando la "alarma pública", Grokipedia cita un sesgo informativo "que favorece las tormentas y los incendios forestales [...] Estos eventos reciben una atención desproporcionada en comparación con la sequías u otros impactos, lo que podría distorsionar la percepción de la materialidad del riesgo".

Elon Musk, a la salida de su oficina de Tesla. Jonathan Ernst Reuters

Incluso llegan a acusar a asociaciones como Greenpeace o Sierra Club de desempeñar "un papel fundamental en la aplicación de estas narrativas mediante campañas, protestas y tácticas de desprestigio público".

Sorprendentemente, este sesgo informativo en Grokipedia también nos ha tocado aquí, en España. Hemos comparado las entradas del dictador falangista Francisco Franco en Wikipedia y Grokipedia, y también nos encontramos problemas.

La entrada de Wikipedia cita la "represión brutal, con decenas de miles de muertos" que caracterizó su mandato dictatorial, y aunque cae en afirmaciones sesgadas, menciona un gobierno "altamente centralizado" con autoritarismo y fascismo como señas de identidad.

Grokipedia, por su lado, alaba su figura y critica abiertamente la "violencia revolucionaria" de la Segunda República. "El liderazgo de Franco puso fin a la inestabilidad política", llega a decir la entrada.

Franco dando un discurso en Eibar Indalecio Ojanguren Wikimedia

Según Grok, la Segunda República protagonizó "huelgas generalizadas, incendios de iglesias y asesinatos por parte de milicias de izquierda". El gobierno de Franco, añade el repositorio, suprimió "las ideologías marxistas, el anarquismo y el separatismo regional".

La puntilla la da con la entrada sobre el asalto al Capitolio de los Estados Unidos el pasado 6 de enero de 2021. En su entrada correspondiente, Grokipedia trata de justificar los disturbios, minimiza la violencia y da pábulo a las teorías sobre elecciones amañadas.

Racismo y transfobia

Las cuestiones sociales también muestran la ideología de Grok. Además de usar términos peyorativos para definir a las personas del colectivo trans, entra en descalificativos para hablar de figuras públicas relacionados con movimientos sociales izquierdistas.

Donald Trump y George Floyd Manuel Fernández Omicrono

Los dos casos más relevantes los protagonizan Chelsea Manning y George Floyd, la primera una personalidad trans que perteneció a las fuerzas armadas de EE.UU y el segundo, una víctima de un crimen racial clave en la historia reciente del país.

Manning, que nació con un género masculino, saltó a la fama después de haber filtrado a WikiLeaks documentación filtrada sobre conflictos militares relacionados con Afganistán e Irak. Grokipedia denosta su figura y la sigue calificando como un hombre, con pronombres masculinos. De hecho, su entrada incluye su nombre original, Bradley Manning.

Por otro lado está el caso de George Floyd, una persona afroamericana que murió a manos de agentes de policía en Mineápolis como resultado de un abuso policial desproporcionado motivado por cuestiones raciales.

Floyd fue esposado y puesto boca abajo después de que los agentes Thomas Lane, Derek Chauvin y J. Alexander Kueng lo esposaran y presionaran su cabeza contra el pavimento durante casi 9 minutos.

Primera imagen de Chelsea Manning en libertad. Twitter

El ciudadano murió en ese mismo momento, después de recitar varias veces las que serían sus últimas palabras: "no puedo respirar", las cuales se convirtieron posteriormente en el lema del llamado movimiento Black Lives Matter, en contra del racismo policial.

Wikipedia, por su parte, cita el asesinato a manos de agentes blancos. Grokipedia, directamente, comienza su entrada mencionando "un largo historial criminal que incluía condenas por robo a mano armada, posesión de drogas y hurto en Texas de 1997 a 2007".

Tal es el nivel de racismo de Grokipedia que llega a afirmar que los medios de comunicación retrataron de forma falsa a Floyd como un gigante gentil. Califica sus esfuerzos por redimirse de "relatos" que ensalzaban su "figura de redención".

Dedica por si fuera poco un importante párrafo al registro judicial de Floyd, casi justificando su muerte en base a este pasado. Recordemos que Floyd fue asesinado por intentar hacer una compra con un supuesto billete falso de 20 dólares.