Bluesky, el 'Twitter de siempre', no usa tus mensajes para entrenar IA, pero no puede evitar que otros lo hagan

"No utilizamos ninguno de sus contenidos para entrenar IA generativa y no tenemos intención de hacerlo", aseguró la plataforma Bluesky a mediados de noviembre, diferenciándose de las prácticas de otras redes sociales, principalmente X. Bluesky ha recibido este mes una avalancha de nuevos usuarios de todo el mundo, también de España, que buscan una alternativa al X de Elon Musk o dicho de otra forma, el Twitter de siempre. Sin embargo, esta semana se ha comprobado que Bluesky aún tiene que realizar ciertos cambios para cumplir con las medidas de protección que asegura ofrecer a sus usuarios.

Esta última semana, Daniel van Strien, un empleado de Hugging Face publicó datos de un millón de publicaciones de Bluesky extraídas de su API en el repositorio de IA para entrenarla. Tras las críticas, eliminó el repositorio y pidió disculpas en la plataforma de la mariposa azul. "Si bien quería apoyar el desarrollo de herramientas para la plataforma, reconozco que este enfoque violó los principios de transparencia y consentimiento en la recopilación de datos. Pido disculpas por este error" ha dicho va Strien.

Este incidente ha puesto de manifiesto que, aunque Bluesky no tenga intención de seguir los pasos de Instagram y X en el uso de contenido para entrenar sus IA, no puede evitar que otros lo hagan, al menos de momento. La empresa asegura que está estudiando la forma de permitir a sus usuarios que puedan "especificar el consentimiento (o no) para el entrenamiento de IA" con sus publicaciones.

Aún así, esta medida será un simple parche. La empresa reconoce que "dependerá de los desarrolladores externos respetar estas configuraciones", pues "Bluesky no podrá hacer cumplir este consentimiento fuera de nuestros sistemas", dice el comunicado. Esto se debe a la condición de API abierta que mantiene la empresa y que pone el software a disposición de todo el mundo para los desarrolladores de software.

Bluesky asegura haber superado los 22,5 millones de usuarios registrados, todo un logro teniendo en cuenta que a principios de mes se había estancado en los 14 millones de usuarios. En parte, este crecimiento se debe a la migración de cuentas desde X, pues esta red social tiene un estilo muy parecido al antiguo Twitter, antes de la compra por parte de Elon Musk.

Ese incremento repentino, ha provocado que Bluesky pase a primera fila para lo bueno y para lo malo. Por ejemplo, la Comisión Europea ha dado un toque de atención a la empresa en un aviso público en el que indica que Bluesky está incumpliendo la normativa europea. No tiene presencia en la UE, así que la Comisión no puede avisarles directamente.

El anuncio público ha servido para que la empresa responda y asegure que está trabajando para cumplir las reglas de la Unión Europea, y que está consultando con sus abogados para determinar la manera en la que mostrará la información requerida, como la cifra oficial de usuarios. Habrá que ver si la solución ofrecida para evitar el entrenamiento de IA con los mensajes de Bluesky cumple también la normativa europea

Las redes sociales de la competencia, como Instagram ya tuvieron que frenar el uso de los contenidos publicados por los usuarios para entrenar su propia IA forzados por la UE. Por su parte, toda la masa de mensajes publicados durante años, veraces o no, ofensivos o no, se han utilizado y se siguen utilizando para entrenar al modelo de lenguaje natural de X. Sin avisar a los usuarios y teniendo estos que buscar en los ajustes como rechazar el uso de sus mensajes para nutrir a la IA.