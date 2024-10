El genial 'Google Maps' del tiempo que te dice cuándo puedes tender la ropa y que no se moje

En Internet, especialmente en el que compete a España, hay páginas web muy raras. Existen páginas para, por ejemplo, averiguar cuánto tendría que pagarte tu empresa por el trabajo que haces. También están disponibles herramientas web en forma de Google Maps que permiten incluso saber cómo será vivir en una ciudad en unos pocos años. Pero ¿sabías que hay una web para saber cuándo tender la ropa?

Nos ha pasado a todos. Queremos tender la ropa, pero no sabemos si es lo propio, ya que es posible que llueva, sobre todo en las regiones más al norte del país. Lo lógico es mirar el tiempo pero este se puede equivocar, y no todo el mundo sabe interpretar los datos meteorológicos. Esta web está hecha para los que quieren saberlo de forma rápida, fácil y con una simple información: sí o no.

La web ha sido creada por Antonio Rull, Product Manager que presume de ser experto en productos digitales gracias a su experiencia en este campo. De hecho, Rull asegura haber trabajado en una buena cantidad de diferentes productos digitales e industrias, y no ha sido hasta septiembre que este ha decidido hacer un parón en su carrera. El resultado de este "proceso reflexivo", en palabras de Rull, ha sido esta sencilla web que usa tecnologías de Python, Figma y Claude, como asistente de código.

¿Puedo tender la ropa?

El propósito de la web cabe en un post-it. Es simple, tanto que su propia URL lo deja claro: "puedotenderlaropa.com". Una página en blanco y negro, ultraminimalista y que tiene como único elemento gráfico una pinza para tender. "¿Puedo tender la ropa ahora?", aparece en pantalla. Un buscador inferior permite al usuario establecer su localización.

Se introduce la localización (puede ser algo tan general como "Madrid", o "Málaga") y aparecerá o bien un gigantesco "Sí" o un enorme "No", seguido de una descripción. Por ejemplo en Madrid y a fecha de escrito este artículo sí que se puede tender la ropa. La web da una indicación sobre las próximas horas en las que no habrá lluvias "significativas".

De hecho, y siguiendo la estética ultraminimalista de la página, esta incluye un calendario con el tiempo de los próximos 5 días y años. Se registra en horas, porcentajes, temperaturas y un pequeño grafismo que muestra si está nublado, hace sol, llueva, etcétera. Una versión extremadamente reducida de una app del tiempo clásica, vaya, aunque con una imagen adicional recogida de Unsplash, el repositorio de imágenes de stock gratuitas.

Obviamente, 'Puedo tender la ropa' usa datos meteorológicos actualizados no solo de las regiones de España, sino de todo el mundo, en general. El concepto "Sí" determina que no está lloviendo en la ciudad o pueblo en la que el usuario se encuentra, y que además no va a llover en el tiempo promedio que tarda la ropa en secarse y recogerse. Concretamente, usa la API de OpenWheater para extraer dichos datos.

El "No", por su parte, da a entender que en estos momentos está lloviendo o que en su defecto, va a llover antes de que a la ropa le dé tiempo a secarse. "Estos cálculos se hacen a partir de predicciones y, como tales, no aseguran la precisión absoluta", aclara Rull en la web. "En algunos casos tendrás que hacer caso a tus instintos, mirar por la ventana y confiar en que el tiempo aguante lo que necesitas para que se seque la ropa", apostilla.

Todo nace en un sencillo algoritmo para calcular todos estos factores, y determinar si este es el mejor momento para poner la lavadora. El mismo Rull lo relata en el apartado de información. "Si por ejemplo ahora está lloviendo pero en dos horas va a parar y no vuelve a llover hasta, al menos, cuatro o cinco días, la web te dirá a partir de cuándo puedes tender la ropa libremente".

Lo más llamativo de la página 'Puedo tender la ropa ahora' es que no tiene ánimo de lucro alguno, ni siquiera mediante los datos. La web no incluye ningún apartado referente a las cookies de seguimiento y tampoco tiene anuncios ni cosas por el estilo. Es, sin más, un sencillo proyecto nacido de la reflexión existencial de un programador que solo quiere encontrar la "chispa que había perdido en los últimos años".