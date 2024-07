El inquietante 'Google Maps' para conocer cómo será vivir en cada ciudad de España en los próximos 60 años

Los servicios de geolocalización han evolucionado en los últimos años, pudiendo encontrar en España aplicaciones de mapas que van más allá de guiar a las personas durante un viaje. Por ejemplo, en la actualidad se pueden encontrar una variedad de ellos, como uno que te dice de dónde viene tu apellido y con cuántas personas en el mundo lo compartes u otro para saber cuáles son los mejores restaurantes que tienes cerca. A ellos ahora se les suma uno nuevo para conocer cómo será vivir en tu ciudad dentro de 60 años.

Un equipo del Centro de Ciencias Ambientales de la Universidad de Maryland, en Estados Unidos, ha presentado recientemente su proyecto 'Future Urban Climate App'. Se trata de un mapa interactivo que emplea seis modelos climáticos diferentes y dos supuestos distintos para realizar sus predicciones para lo que sucederá dentro de 60 años: que el ser humano no haga nada por combatir al cambio climático o que realmente sí se tomen medidas.

Sus creadores explican que "el cambio climático ya ha empezado a transformar el planeta Tierra y se espera que en las próximas décadas estas dramáticas transformaciones se aceleren como respuesta a las emisiones de gases de efecto invernadero". Para dar respuesta a preguntas del estilo '¿cómo será el clima del futuro donde vivo?' o '¿hará mucho calor en verano o seguirá nevando en invierno?', han ideado esta herramienta que se puede utilizar gratis y que permite 'viajar' al año 2080.

Captura de Future Urban Climate App. Universidad de Maryland Omicrono

Utilizar este 'Google Maps' es bastante sencillo. Lo primero que se debe hacer es abrir el navegador del ordenador o del móvil y entrar en su página web. Después, la aplicación pedirá permiso para utilizar tu ubicación, aunque igualmente se puede denegarlo y usar la herramienta. 'Future Urban Climate App' cuenta con un diseño simple con una barra en su esquina superior izquierda con la que buscar una ciudad. Incluso si se prefiere se puede hacer zoom en el mapa y pinchar directamente en ella.

En ese momento la herramienta mostrará la ubicación de la ciudad seleccionada con un texto en el que enseña el incremento de grados que se espera para el año 2080. En el caso de Madrid, explican que para el año 2080 los veranos serán 7,8ºC más calurosos, mientras que las temperaturas en invierno subirán 4ºC. Además de esto, esta aplicación también señala una ubicación que es análoga a ese clima.

Siguiendo con el ejemplo de Madrid, indican que el clima que tendrá la capital de España dentro de 60 años será similar al que en la actualidad tiene Pedro Abad, un municipio situado en la provincia de Córdoba, en Andalucía. Llegados a este momento, para conocer cómo será vivir en cada ciudad española, bastará con ir seleccionando cada una de ellas para conocer el resultado.

Los creadores de este mapa también señalan que "una conclusión interesante, aunque no necesariamente sorprendente, es que no hay coincidencias perfectas". Es decir, en ninguna ciudad el clima futuro y el actual son idénticos; y alertan de que muchas "ciudades podrían experimentar en el futuro un clima distinto al actual en la Tierra, sobre todo si no se reducen las tasas de emisión de gases de efecto invernadero".