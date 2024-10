Así funciona la conexión satélite del iPhone: la solución ante la falta de cobertura por los huracanes Kirk y Milton

Aunque afortunadamente no afecta a España, el huracán Milton amenaza con causar estragos incluso en el mundillo de la tecnología. Tanto, que ha llegado a retrasar el regreso de 4 astronautas de la ISS, siendo la segunda misión afectada por el mal tiempo. Entran en juego los sistemas de emergencia implementados en algunos productos de la compañía, como los iPhone 15 o 14, que permiten enviar mensajes y señales vía satélite. Un sistema que conviene recordar en estas situaciones.

En septiembre del año pasado, junto a la puesta en venta de los iPhone 15 de la compañía, llegó a España la conexión vía satélite para emergencias, lanzada con los iPhone 14. Este servicio permite a un usuario de iOS alertar a los servicios de emergencia, como el 112 y conectarse a ellos si este no cuenta ni con cobertura móvil ni WiFi. Esta funcionalidad es especialmente útil en entornos inhóspitos, alejados de las civilizaciones cercanas.

En una Estados Unidos copada por el uso de iPhone, no son pocos los que están recordando cómo usar esta función de conexión con sistemas de emergencias en iOS 18. Te contamos cómo usar estas características en caso de que te encuentres afectado por algunos de los últimos eventos meteorológicos, como los huracanes Selene o Kirk, el cual ha llegado a España.

Enviar mensajes satelitales

Lo primero que hay que destacar es que de nuevo, esta es una opción de emergencia, pensada para situaciones extremas en las que no se puede optar ni por la cobertura móvil habitual ni por los servicios de Internet habituales. Hace pocos años era imprescindible el uso de equipamiento dedicado para hacer comunicaciones con satélites, como antenas enormes que sobresalían enormemente de los teléfonos.

Y es que recordemos que los satélites están ubicados en la órbita terrestre, a más de 1.000 kilómetros de distancia y se mueven a velocidades endiabladamente altas. A esto hay que sumarle que dichos satélites tienen un ancho de banda limitado, causando que hasta un mensaje corto pueda tardar minutos en llegar. De ahí que esta función sea una opción de último recurso.

Conexión por satélite en el iPhone Apple Omicrono

Gracias a los últimos avances en hardware y software de Apple, el servicio de Emergencia SOS vía satélite permite enviar y recibir mensajes en apenas unos 15 segundos. Los usuarios que marquen un número de servicio de emergencia local serán redirigidos al 112, el número de teléfono de europeo. Si la llamada no se puede llevar a cabo por no tener conectividad, podrán usar Emergencia SOS vía satélite, incluso si estos no marcan el 112.

Si la llamada en cuestión no puede conectar de ninguna forma con los servicios de emergencias contactados (como los números de emergencias locales), entonces iOS dará la opción al usuario de enviar mensajes de texto a estos servicios vía satélite. Tan solo será necesario tocar un botón en la parte inferior izquierda al realizar la llamada y comenzar el procedimiento.

Una vez activada la función Emergencia SOS vía satélite, aparecerá en la pantalla un breve cuestionario, con preguntas importantes que el usuario debe contestar para que sus respuestas se transmitan a los servicios de emergencia indicados. Este cuestionario es vital, ya que da a los servicios detalles sobre la ubicación y la situación del sujeto afectado.

Cuando se completa el cuestionario, una guía ayudará al usuario a orientar el iPhone a un punto del cielo concreto y así conseguir la tan ansiada conexión por satélite. El iPhone envía el mensaje inicial con las respuestas del cuestionario, la altitud, el nivel de batería del iPhone y si se ha habilitado la opción, los datos médicos. Incluso es posible enviar una transcripción de toda la conversación a los contactos de emergencia, además de enviar la ubicación vía satélite a cualquier usuario.

Paxson Woelber en Unsplash Omicrono [La función SOS vía satélite del iPhone 14 salva la vida de un hombre perdido en la nieve en Alaska]

Un aspecto clave de SOS Emergencia es que el sistema incluye una versión demo que se puede probar para que el usuario se familiarice con el procedimiento, sin contactar con los servicios de emergencia. La demo sirve para probar la conectividad por satélite del iPhone, conectando el dispositivo a un satélite real y así llevar a cabo una prueba con una conexión real.

Esta función, si bien solo se puede usar en situaciones de emergencia, no tiene coste alguno para el usuario, siempre y cuando este se encuentre dentro del período gratuito desde la activación del dispositivo. En noviembre del año pasado, Apple amplió la cobertura de dos años un año más para todos los usuarios que hubieran activado su dispositivo antes del 15 de noviembre del 2023.