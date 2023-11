Apple amplía la cobertura gratuita de su servicio de emergencia por satélite del iPhone 14 dos años más

Apple es una de las compañías de tecnología más importantes del mundo. La empresa, que ya trabaja en iOS 18, sistema operativo que será una revolución, lanzó al mercado el pasado mes de septiembre en España los iPhone 15, unos teléfonos que estrenaron una de las funciones más esperadas por los usuarios: la emergencia por satélite. Una característica disponible también para los iPhone 14, un modelo de teléfono que ahora ha visto cómo la firma de Cupertino amplía su cobertura a gratuita a este servicio dos años más.

La compañía ha anunciado que está extendiendo el período de uso gratuito de las funciones satelitales de Emergencia SOS para los usuarios del iPhone 15. Antes de esto, la empresa de la manzana mordida ofrecía a estos clientes dos años gratis después de la activación del dispositivo, los cuales comenzarían a expirar el próximo año. Sin embargo, ahora podrán utilizar el servicio sin coste alguno durante otros dos años más.

Eso sí, Apple no ha revelado cuánto cobrará por el servicio de Emergencia SOS a través de satélite una vez que termine la prueba gratuita. Una función de sus teléfonos que a través de satélite permite a los usuarios enviar mensajes de texto corto a los servicios de emergencia cercanos, incluso cuando no se tiene datos móviles o se está fuera del alcance de cualquier señal WiFi. Con esto, pueden obtener ayudar si tienen problemas en lugares donde normalmente no habría forma de comunicarse con alguien más.

Sólo para iPhone 14

Hay que señalar que el período gratuito tan sólo se ha extendido para los usuarios del iPhone 14 y no del iPhone 15. Esto implica que en ambos casos los clientes de Apple verán expirar sus pruebas gratis al servicio aproximadamente al mismo tiempo, es decir, a partir de septiembre del año 2025. Tiempo suficiente para que la compañía decida el precio de los planes de esta herramienta.

Los usuarios tienen la opción de actualizar su ubicación a través de la aplicación "Buscar" mediante la señal satelital. Además, con el iPhone 15, Apple mejoró la funcionalidad del SOS de Emergencia al incorporar la capacidad de solicitar asistencia en carretera en caso de problemas con el automóvil.

Conexión por satélite en el iPhone. Apple Omicrono

El funcionamiento de este servicio es sencillo. Los usuarios del iPhone 14 y 15 pueden conectarse a un satélite con su teléfono para enviar mensajes de texto a los servicios de emergencia, solicitar asistencia en carretera y compartir su ubicación con amigos y familiares mientras se encuentran fuera de cobertura. Es decir, cuando no hay otros medios disponibles para hacerlo.

Para conectarse a un satélite, el usuario necesita estar en el exterior y con una vista clara del cielo y el horizonte. Además, Apple señala en su página web de ayuda que cuando el usuario utiliza una conexión por satélite, la experiencia es diferente a enviar o recibir un mensaje a través de una red móvil.

