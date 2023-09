La emergencia por satélite llega hoy a los iPhone 15 y iPhone 14 de España

Hoy se ponen a la venta los nuevos iPhone 15, dispositivos que llegan a España con una importante novedad de seguridad bajo el brazo: la conexión satelital para emergencias. Aunque esta funcionalidad comenzó a llegar con los iPhone 14, no fue hasta la presentación Wonderlust cuando Apple anunció que la cobertura de este sistema llegaría próximamente. Esa fecha es hoy, viernes 22 de septiembre, cuando el servicio de conexión satelital llega a todos los modelos de iPhone 15 así como de iPhone 15.

Este servicio de seguridad permite al usuario alertar y conectar con el 112 a través de mensaje mientras se encuentran fuera de cobertura móvil y WiFi. Esta funcionalidad ya ha servido para que más de un aventurero pudiese ser rescatado sano y salvo y ahora está disponible tanto en España como en Suiza.

Más allá de avisar a servicios de emergencia, esta nueva funcionalidad también permite a los usuarios que van a salir del alcance de la red móvil y WiFi, compartir su ubicación vía satélite a través de la aplicación Buscar, una forma de poder avisar a nuestros contactos más cercanos de dónde estamos si, por ejemplo, hemos ido a hacer una escapada a la montaña o hemos tenido un accidente con el coche sin consecuencias graves. De este modo, el servicio de Emergencia SOS también funciona con otras funciones de seguridad disponibles en iPhone y Apple Watch como son la detección de caídas y accidentes.

Cómo funciona

Lo primero que hay que tener en cuenta es cómo funciona una conexión satélite. No es tan ágil como la conexión a las antenas de la red de telefonía móvil, ni mucho menos con el WiFi. Los satélites están ubicados a más de 1.000 kilómetros de la Tierra, se mueven rápido y tienen poco ancho de banda, con lo que los mensajes cortos pueden tardar unos minutos en llegar. Hasta el año pasado, para disfrutar de esta conectividad hacía falta una antena voluminosa que salía varios centímetros del teléfono, pero Apple ha diseñado diferentes componentes y software que han permitido que esta conexión sea ágil y esté disponible en un smartphone al uso, pudiendo enviar y recibir mensajes con Emergencia SOS vía satélite en 15 segundos.

El sistema de Apple funciona de la siguiente manera: Los usuarios que marquen un número de servicio de emergencia local único serán redirigidos automáticamente al 112, el número de teléfono de emergencia europeo, si la llamada no se realiza debido a que una conexión celular o WiFi no está disponible, se les permitirá utilizar Emergencia SOS de emergencia vía satélite aunque no marquen el 112.

Aunque no es obligatorio, lo más recomendable es llamar siempre al número de emergencias local, incluso si la red del operador no nos aparece disponible pues es posible que aún así se pueda realizar la llamada. Si tras intentarlo la llamada no conecta, será cuando se envíe mensajes de texto a los servicios de emergencia vía satélite, para hacerlo aparecerá en un botón en la parte inferior izquierda.

Interfaz de satélite en llamadas y detección automática de accidentes. Apple Omicrono

Tocando ese botón, se podrá reportar directamente la emergencia, habrá que responder a una serie de preguntas que sirven para describir de forma rápida y ágil cuál es tu situación. Una vez rellenado, también notificará a los contactos de emergencia que te has comunicado con los servicios de urgencia, junto con tu ubicación y lo que te ha pasado.

En la pantalla aparecerán unas instrucciones en las que indicará en qué posición hay que mantener el iPhone para conectarse con la red satelital y así poder mantener la conexión mientras se envía el mensaje a los servicios de emergencia. Una vez establecida la conexión, el iPhone inicia un chat con el personal de emergencias, con el que se comparte los datos médicos, tus contactos más cercanos, el cuestionario, la ubicación (incluyendo altitud) así como la batería que le queda a tu teléfono.

Interfaz para conectar con los satélites. Apple Omicrono

Es fundamental configurar en el teléfono antes de quedarnos sin señal nuestra ficha médica con nuestros datos de salud, así como establecer hasta 10 contactos de emergencia en la app Salud. De esta forma, los servicios de emergencia tendrán esta información y el iPhone también avisará a nuestros contactos más cercanos de la situación en la que nos encontramos.

Un detalle interesante a tener en cuenta es que si tus contactos de emergencia usan iMessage en iOS 16.1 en adelante, podrán recibir una transcripción en vivo de tu conversación con los servicios de emergencia. Esta incluye el cuestionario, mapa con tu ubicación y los mensajes que intercambias con el servicio de emergencia. Si tienen otro dispositivo, recibirán un mensaje del 767112 avisándole de que alguien te ha elegido como contacto de emergencia y ha enviado un SOS, y tendrán que contestar aceptando que sí para recibir mensajes adicionales.

Cómo probarlo

Si se tiene la curiosidad para saber cómo funciona el servicio de Emergencia SOS vía satélite, sin tener una emergencia real, es posible probar la demostración en el iPhone. Eso sí, habrá que estar al aire libre, en un lugar relativamente abierto y contar con una vista clara del cielo.

Cabe tener en cuenta que los árboles con follaje ligero podrían ralentizar la conexión y los de follaje denso podría bloquearla, asimismo las colinas o montañas, cañones y estructuras altas también pueden bloquear la conexión.

En Ajustes, desplázate hacia abajo y toca Emergencia SOS.

En Emergencia SOS vía satélite, toca Probar demostración.

Sigue las instrucciones en pantalla para practicar la conexión de tu iPhone a un satélite.

Si el usuario no tiene la opción Servicios de localización activada para la conexión por satélite, se le pedirá que la actives antes de comenzar la demostración.

Disponibilidad

Con la llegada del servicio a España y Suiza, la funcionalidad de Emergencia y Buscar vía satélite se amplía a 14 países entre los que se encuentran Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Nueva Zelanda, Portugal, Reino Unido y EEUU.

