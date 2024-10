El huracán Milton retrasa el regreso de 4 astronautas de la ISS: es la segunda misión afectada por el mal tiempo

La inmensidad y fuerza de Milton ha obligado a realizar evacuaciones masivas en Florida, considerado el peor huracán en llegar a esta región en el último siglo. Entre sus efectos, ha provocado el retraso de la misión que traería de vuelta a cuatro astronautas. No es la única misión que se ha tenido que paralizar por culpa del mal tiempo.

La NASA ha informado que este vuelo de vuelta se retrasa hasta final de semana, "no antes de las 3:05 am ET del domingo 13 de octubre". En España sería a las 9:05 de la mañana en horario peninsular. Se prevé que el huracán avance hasta afectar también a la costa atlántica del Estado de Florida, pero por el camino va perdiendo fuerza y ya se encuentra en categoría 3.

El huracán Milton ha entrado en la historia de la meteorología al pasar de tormenta tropical a huracán de categoría 5 -la máxima- en menos de 24 horas. Esta misma tormenta ha obligado a la NASA a retrasar otra importante misión, Europa Clipper. La nave también hará uso de los cohetes de SpaceX para poner rumbo a Júpiter para estudiar el potencial astrobiológico de esta región. La nueva fecha de lanzamiento aún está por determinar.

Timelapse flying by Hurricane Milton about 2 hours ago.



1/6400 sec exposure, 14mm, ISO 500, 0.5 sec interval, 30fps pic.twitter.com/p5wBlC95mx — Matthew Dominick (@dominickmatthew) October 8, 2024

El astronauta de la NASA, Matthew Dominick, es el responsable de este impresionante vídeo. Dominick ha firmado en anteriores ocasiones instantáneas que han retratado la actividad reciente de la estación espacial. Suya es la imagen de la espectacular foto de la cápsula Dragon desde la que se ve al astronauta observando la vía Láctea.

A diferencia de la imagen anterior, en la que el fotógrafo sirvió de modelo también mediante un complejo proceso explicado por él mismo, en la nueva imagen solo ha fotografiado la inmensidad del huracán vista desde una de las ventanas de la ISS. Al publicar esta imagen Dominick comparte la visión de los astronautas que, precisamente, no han podido regresar con sus familias por este evento meteorológico.

Matthew Dominick forma parte de la misión Crew-8 que debía haber regresado a tierra el 7 de octubre. En ella viajarán Matthew Dominick, Michael Barratt y Jeanette Epps por parte de la NASA y Alexander Grebenkin de la rusa Roscosmos. Así se completa el reemplazo de personal en la estación tras la llegada de la tripulación Crew-9 que despegó el pasado 28 de septiembre.