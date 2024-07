La última función de Google Maps llega antes a Apple CarPlay que a Android Auto: así podrás usarla en tu coche

Hace ya bastantes años que Google Maps para Android y para iOS incluye la función de reportar accidentes e incidencias en carretera. Dentro de la plétora de funciones que Google Maps incluye en su versión de iPhone, esta es de las más útiles. Desgraciadamente, no estaba disponible en su versión para coches hasta ahora; Google por fin está añadiendo la posibilidad de reportar incidentes en CarPlay.

Tal y como aseguran 9to5Google y algunos usuarios de Reddit, Google habría incluido esta novedad en su versión de Google Maps para Apple CarPlay, pero de manera bastante subrepticia, sin avisar a los usuarios. La discusión general de u/CarPlay muestra a un usuario compartiendo una captura de pantalla con Maps en CarPlay incluyendo el botón para reportar incidentes.

Mediante un práctico botón triangular, el conductor puede abrir la interfaz de reportes y elegir el tipo de incidencia que desea destacar; choques, obras, vehículos estacionados u objetos en la carretera son algunas opciones. Una característica que otros servicios, como Waze, llevan integrando desde hace años.

Reportar incidentes en CarPlay

De nuevo, todo apunta a que esta no es una actualización como tal de la app. Parece ser que Google ha incluido la función directamente a través de sus servidores, causando que algunos usuarios ya puedan usarla. Eso sí, no se sabe a qué ritmo se está implementando la característica y cuándo estará disponible para todos.

Lo más llamativo radica en que de momento, la capacidad de reportar incidentes en Google Maps solo está aplicada para Apple CarPlay, y no en Android Auto. No hay reportes actuales de que esta función se esté aplicando de forma simultánea en Android Auto, y actualmente la app no lo soporta. Lógicamente, es de esperar que este lanzamiento impulse la llegada de los reportes a la versión de Maps para Android Auto.

Reporte de incidentes en CarPlay Reddit Reddit

La función para reportar incidencias en Maps para CarPlay es muy parecida a la presente en las versiones de Maps para iOS y Android. En total se añade la capacidad de reportar hasta 7 incidencias: choques, desaceleraciones, obras, carriles cerrados, vehículos estacionados, objetos en carretera y radares. Los usuarios de Reddit han alabado la actualización, siendo críticos al mismo tiempo con la tardanza de Google en implementarla.

Una vez reportados, los usuarios de Maps cercanos a la zona en la que se produjo el incidente podrán revisar los reportes y actuar en consecuencia. Es más o menos igual a lo que ocurre con Waze y su propia función de reporte. Afortunadamente, la interfaz para avisar de estas incidencias es tremendamente simple y fácil de usar