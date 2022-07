La función de Google Maps que te evitará multas y deberías tener activada

Google Maps, la aplicación de mapas más popular en España, sirve para mucho más que para llegar sin problemas a cualquier destino. La herramienta dispone de diferentes funciones para sacarle el máximo partido, como utilizarla sin conexión a Internet o encontrar aparcamiento o un sitio para comer; y algunas de ellas hasta pueden evitar que te multen, por lo que deberías tenerlas activadas.

Eso es lo que le ha pasado a Jamie Chalmers, un ciudadano de Reino Unido que recibió una multa de 100 libras, aproximadamente 118 euros al cambio, por dejar supuestamente su coche aparcado en un aparcamiento durante tres horas, superando así el tiempo debido. Sin embargo, fue capaz de librarse de la sanción gracias a una función de Google Maps, como señalan en el Daily Mirror.

Chalmers, que sabía perfectamente que no utilizó el coche durante el día que marcaba la multa, se le ocurrió utilizar una función de Google Maps para demostrar que no había estacionado el coche en dicho garaje durante todo el día y librarse así del castigo económico: presentó su historial de localización de Google.

Evitar multas

Tras recibir la multa, Chalmers consultó rápidamente su historial de localización de Google Maps para comprobar que ese día no había estacionado en el parking que señalaba la multa. Ni siquiera llegó a utilizar el coche. Para demostrarlo, envió una copia del historial a la empresa Premier Park Ltd., la encargada de gestionar el aparcamiento donde fue multado.

El historial de localización de Google ofrece una línea de tiempo con todas las ubicaciones en las que el usuario ha estado en todo momento. Por lo tanto, en este tipo de situaciones supone una buena herramienta para librarse de multas y demostrar tu inocencia.

El Historial de Ubicaciones de Google Maps. Nacho Castañón Omicrono

"Utilicé mi historial de ubicaciones de Google para responder a la acusación. Muestra en qué momentos y lugares has estado y cuánto tiempo has estado conduciendo. Apelé, les mostré la prueba y no tuvieron más remedio que retirarla", relata el afectado. Después de este susto, Chalmers sugiere ahora que todo el mundo debería activar esta función en sus dispositivos para poder justificar sus movimientos en caso de encontrarse en una situación similar.

¿Cómo activarla?

Acceder al historial de localización de Google Maps es bastante sencillo y puede venir bien en este tipo de situaciones o en otras en las que se necesite recordar algún lugar en el que se ha estado. Eso sí, hay que tener en cuenta que esta función está deshabilitada por defecto.

Para activarla y acceder a la cronología de lugares en los que se ha estado hay que abrir la aplicación de Google Maps en el teléfono móvil y pulsar sobre tu imagen de perfil, que se encuentra en la esquina superior derecha. En ese momento tan sólo queda tocar en 'Ajustes' y, después, en 'Historial de Maps' para ponerla en marcha y ver tus localizaciones.

