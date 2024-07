Spotify te mandaría alertas de emergencia nacional: así funciona el sistema que se colaría entre tus canciones

Estar escuchando tu lista de música preferida para relajarte y recibir un aviso de terremoto en tu zona. Spotify sigue los pasos de otras aplicaciones sociales como Meta y Google que llevan años aprovechando la popularidad de sus aplicaciones y servicios online para alertar a los usuarios de un inminente desastre. La plataforma musical está poniendo a prueba un sistema de avisos urgentes para poner a salvo a sus usuarios como el que se estableció en España hace un año.

Spotify ha confirmado al medio Techcrunch que la función está en fase de prueba únicamente en Suecia donde tiene su sede. "En Spotify realizamos de forma rutinaria una serie de pruebas con el objetivo de mejorar nuestra experiencia de usuarios, algunas pruebas acaban allanando el camino, mientras que la mayoría solo sirven como aprendizaje", ha declarado un representante de la empresa, aclarando que aún no está decidido si lanzarán esta función de forma oficial.

Por su condición de prueba aún no se ha indicado cómo funcionaría esta opción y si sería necesario que el usuario habilitara las notificaciones en Spotify, una función que por lo general se tiene bloqueada por ser avisos no esenciales como las notificaciones de otras redes sociales. Activarlo permitiría a la compañía recibir más atención de los usuarios, no solo en momentos de emergencia. También podría ser necesario conocer la ubicación del terminal.

Spotify

En el código encontrado en la aplicación de Spotify se encuentran frases como "alertas de emergencia en Suecia", "El anuncio público importante, IPA, es el sistema utilizado para alertar al público en Suecia en caso de accidentes, eventos graves o interrupciones de servicios importantes" o "Visite el sitio de la Agencia Sueca de Contingencias Civiles para obtener más información".

Meta, por ejemplo, ofrece actualizaciones de situaciones críticas desde la función Safety Check. Por su parte, Google alerta sobre incendios, puede avisar de terremotos con tiempo para que las personas se pongan a salvo y recientemente está incorporando alertas por inundaciones.

Aviso de emergencia de Protección Civil C. Flores Omicrono

En EEUU, los legisladores están valorando la posibilidad de exigir a las aplicaciones de streaming que ofrezcan alertas de emergencias, de la misma manera que las televisiones y radios llevan décadas interrumpiendo su transmisión para ofrecer estos avisos de última hora. En España, el año pasado el gobierno español comenzó a utilizar ES-Alert, un aviso oficial que produce un fuerte sonido a través del móvil y muestra un mensaje para informar a la población. Una fuga en un gasoducto en Guadalajara fue el primer evento en el que se utilizó este sistema. Meses después fue la Comunidad de Madrid quién lo activaba ante la alerta naranja por lluvias y tormentas.