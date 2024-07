ChatGPT no sería la única: el plan de Apple para que Gemini también pueda llegar a Apple Intelligence en los iPhone 16

Hace ya un tiempo que Apple anunció en España Apple Intelligence, en la WWDC 2024. La suite de funciones basadas en IA tiene como soporte principal a la tecnología GPT de OpenAI, pero los rumores previos apuntaban a un posible acuerdo por parte de Apple para llevar la IA de Google al iPhone. Nuevos rumores abren la puerta a que este acuerdo finalmente se produzca.

Así lo detalla el periodista Mark Gurman de Bloomberg en su newsletter Power On. Siguiendo los ya mencionados rumores que comenzaron a sucederse antes de la WWDC 2024, Gurman sugiere que Apple podría anunciar este próximo otoño un futurible acuerdo con Google para que el modelo de IA Gemini se integre en iOS 18.

Y no es que falten pistas para pensar en ello. El responsable de software de Apple, el afamado Craig Federighi, aclaró tras la WWDC que Apple estaba planteándose la integración de otros modelos de IA dentro del iPhone, según The Verge. Dado que Apple es famosa por no dejar cabos sueltos, es más que factible pensar en este acuerdo como una realidad.

Gemini en el iPhone: una posibilidad

Si bien Gurman ha sido parco en detalles sobre este acuerdo, ha sido claro en sus creencias. "En cuanto a un acuerdo de Apple con Google o Anthropic, espero que al menos el primero se anuncie cerca del lanzamiento de Apple Intelligence este otoño". Es decir, que Apple aprovecharía la llegada oficial de su nuevo conjunto de funciones de IA para presentar este acuerdo.

Anthropic es una compañía para la investigación y desarrollo de la inteligencia artificial que nació gracias a antiguos miembros de la actual OpenAI de Sam Altman. Uno de sus productos más aclamados es Claude, el chatbot de la firma que busca competir directamente con ChatGPT. Es posible que Apple también esté valorando un acuerdo con esta empresa para que los usuarios disfruten de Claude en el iPhone.

Móvil Google Pixel con la función Circle to search. C.F.Q. Omicrono

Allá por marzo, el mismo Gurman pudo confirmar a través de fuentes familiarizadas con este asunto que Apple estaba considerando un acuerdo con Google. El objetivo sería incorporar el motor de IA Gemini directamente en los iPhone, como alternativa para los que no quieran depender de la tecnología de OpenAI. Un acuerdo de gran importancia que marcaría un punto de inflexión en la industria.

Cabe recordar que prácticamente la totalidad de los rumores que comenzaron a aparecer antes de que la WWDC se celebrase acabaron confirmándose casi a rajatabla. Los importantes cambios de iOS 18 y sus apps o la nueva Siri son claros ejemplos. Incluso la idea de que buena parte de la IA de iOS 18 no saldría del iPhone resultó ser verdad.

En este sentido, también destaca otro rumor sobre estos hipotéticos acuerdos: el del rechazo de Meta por parte de Apple. El The Wall Street Journal habló de cómo Apple y Meta estaban en conversaciones para traer el modelo Llama de Facebook; sin embargo, fue también Gurman el que negó este acuerdo. Según el periodista, Apple albergó serias dudas sobre las prácticas de privacidad de Meta y sus modelos.