Apple habría rechazado a Meta: su IA no llegaría a los iPhone por dudas sobre la privacidad de los usuarios

Este año Apple se ha propuesto que la inteligencia artificial suponga toda una revolución en su catálogo, empezando por la llegada de Apple Intelligence a iOS18, aunque algunas primeras pinceladas se han dejado caer en los iPads y MacOS con programas como Final Cut Pro. No obstante, para lanzar una oferta completa y competitiva, Apple necesita nuevos socios entre los principales desarrolladores de esta tecnología. El primero en anunciarse ha sido OpenAI, pero se rumorean otras opciones.

The Wall Street Journal informó el pasado fin de semana que Apple y Meta habrían estado negociando una posible integración de Llama, el gran modelo de lenguaje natural de Facebook, en los iPhones con la llegada de Apple Intelligence a iOS 18. Sin embargo, Mark Gurman, analista especializado en Apple, descarta en su último artículo para Bloomberg que estas conversaciones hayan llegado a buen puerto.

WSJ explicaba que las negociaciones aún no habrían finalizado y no se conocía la posibilidad de algún acuerdo en adelante, pero las fuentes consultadas por Gurman aseguran que Apple habría descartado la colaboración con la empresa de Mark Zuckerberg por no considerar suficientemente estrictas las prácticas de privacidad de esta empresa.

Meta Reuters

No es la primera vez que Apple y Meta chocan por la privacidad de sus usuarios en común. Apple introdujo en 2021 cambios de privacidad en sus dispositivos móviles que, según Meta, le costarían 10.000 millones de dólares en ingresos perdidos en 2022. Como respuesta, Meta publicó instrucciones que animaban a los anunciantes a utilizar una solución alternativa para evitar pagar un cargo por servicio del 30% a Apple.

Así, el creador de los iPhones habría rechazado esta asociación hace meses, según indica Bloomberg. Al mismo tiempo, que conversaba con Meta, Apple negociaba con otros posibles socios como Alphabet para integrar la IA de Google, Gemini, o con OpenAI, responsables de ChatGPT. Estos últimos sí han conseguido convencer a Tim Cook, CEO de Apple. El pasado 10 de junio se anunciaba la colaboración.

Tim Cook durante la WWDC 24 Reuters Omicrono

Por otro lado, Gurman apunta que al existir un acuerdo previo entre Google y Apple para la búsqueda del navegador Safari, la integración de Gemini podría basarse en esa relación, de anunciarse. Ninguna de las empresas mencionadas ha emitido comentarios oficiales sobre estas conversaciones privadas.

Meta, además de gestionar dos de las principales redes sociales y WhatsApp, lanzó el año pasado Llama 3, la última versión de su modelo de lenguaje más grande. Para entrenar su IA quiere utilizar los datos y contenidos de sus usuarios en redes sociales. Este mes de junio, Meta ha confirmado la pausa de este plan con motivo de la ley europea DMA. Por su parte, OpenAI utiliza las conversaciones y demás peticiones de los usuarios a su IA para entrenarla, aunque ante las críticas en Europa desplegó una serie de funciones para dar control sobre sus conversaciones a los usuarios.