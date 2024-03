El riesgo de instalar apps ajenas a la App Store si vas a viajar mucho tiempo fuera de los países de la UE

Los iPhone se actualizan a iOS 17.4, la actualización más importante de los últimos años en países europeos como España. La responsable es la nueva Ley de Mercados Digitales (DMA) de la Unión Europea, que ha obligado a Apple abrir su sistema operativo a otras tiendas de aplicaciones. Esta apertura ya está aquí, pero Apple advierte de las limitaciones que se encontrarán los usuarios si salen del territorio comunitario.

iOS 17.4 ahora permitirá instalar aplicaciones fuera de la App Store, algo que era imposible hasta el momento. Esta nueva legislación no se aplica a iPadOS 17.4, ya que solo la App Store de iOS se consideraba un "guardián" significativamente grande a los ojos de la legislación de la UE.

Los europeos podrán descargar aplicaciones desde otras tiendas, aunque la lista de alternativas a App Store aún es corta. Eso sí, pues que esta apertura solo se aplica por la nueva legislación en la UE, Apple limita estas novedades a los países miembros. Si se viaja fuera o se muda a otro territorio, las opciones se revertirán.

iOS 17.4 en un iPhone, en un fotomontaje.

La disponibilidad de estos cambios estará restringida geográficamente a la Unión Europea, es decir, a los siguientes países: Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, Chequia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, España y Suecia. Siempre que el origen de su ID de Apple sea uno de esos países y resida físicamente en ellos, las nuevas tiendas de aplicaciones estarán disponibles.

Apple asegura que dará un "período de gracia" para viajes cortos, de trabajo o por turismo, pero en caso de una estancia larga fuera de la UE, se revocará el acceso a esa tienda de aplicaciones ajena a su ecosistema. No se especifica el período de tiempo exacto.

Esto significa que, además de no poder instalar nuevas tiendas de aplicaciones, las apps que se hayan instalado previamente desde una de esas tiendas de terceros no se actualizarán por sí mismas, lo que puede suponer fallos o problemas de seguridad en caso de que haya alguna brecha.

Para controlar que viajeros temporales no adquieran estas funciones al pasar por la UE, Apple verificará la ubicación del terminal en el propio dispositivo, lo que implica que la localización exacta no se compartirá con los servidores de Apple por seguridad para esa persona.

iOS 17.4 en un iPhone listo para descargar en un fotomontaje.

Este cambio también implica que los usuarios ubicados dentro de la Unión Europea podrán instalar navegadores web que usen otros motores de navegación además de WebKit, el motor de renderizado de Apple. Así se abre la puerta a la llegada de Chromium, desarrollado por Google, a los navegadores móviles en iOS.

En tercer lugar, otro de los grandes cambios de iOS 17.4 se enfoca en el uso de opciones de pago externas a Apple Pay. El NFC podrá usarse en servicios de pago de terceros y para otras muchas cuestiones. Además de que el chip NFC de los iPhone ya no estará limitado a pagos, no será obligatorio acogerse al servicio de pagos propietario de Apple. Y no son ni mucho menos los únicos cambios.