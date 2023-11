El falso aviso de la policía sobre esta nueva función de Apple: así se usa y puedes desactivarla

Hace unos pocos meses que en España disfrutamos de las últimas versiones de los sistemas operativos más populares de Apple. macOS Sonoma, iOS 17 o watchOS 10 son solo algunos ejemplos. Estas versiones han traído algún que otro problema en las baterías en el Apple Watch o nuevas funciones para los distintos productos como la posibilidad de ver el dinero de tu banco en Apple Wallet. Una de las últimas funciones es NameDrop, cuyo despliegue ha generado cierta confusión sobre su seguridad y funcionamiento.

El periódico The Washington Post recoge varias advertencias lanzadas desde los departamentos de policía de Pensilvania, Oklahoma, Ohio, entre otros estados sobre una novedad en los teléfonos de Apple. Se trata de la función NameDrop en FaceTime que permite a los usuarios compartir información de contacto de forma fácil y rápida.

Sin embargo, estas instituciones y algunos medios estarían afirmando que la información de contacto se transmite de un móvil a otro "simplemente acercando sus teléfonos". Así lo afirma el Departamento de Policía de la ciudad de Chester en Ohio, Estados Unidos.

¿Cómo funciona?

NameDrop funciona cuando dos iPhones que ejecutan iOS 17.1 se colocan uno al lado del otro, casi tocándose. Cuando ambos dispositivos están muy cerca aparece una ventana emergente que solicita a los usuarios que compartan información de contacto o una imagen. Los dos deben tener la pantalla desbloqueada. También funciona con un iPhone con iOS 17.1 y un Apple Watch con watchOS 10.1.

Es cierto que la función se ha instalado en los teléfonos de la marca de forma predeterminada, pero requiere de la acción del usuario para iniciar esa comunicación. Si bien podría ocurrir un intercambio accidental, sería necesario que el usuario desbloqueara su dispositivo y aceptara por error el mensaje permitiendo compartir los datos.

NameDrop de Apple Apple Support

Este mensaje inexacto se ha compartido a miles de personas en el país, cuya información está incompleta y da una sensación de inseguridad alarmante. Tras algunas críticas, algunas organizaciones públicas han corregido o puntualizado el mensaje.

¿Cómo desactivarla?

En cualquier caso, la idea de desactivarlo mientras no se use puede ser de utilidad para evitar molestias y malentendidos, como se suele aconsejar también con la función NFC de los móviles. Es recomendable activarlo en los ajustes del teléfono solo cuando expresamente se vaya a utilizar, así no aparecerá constantemente el mensaje de comprobación cada vez que el iPhone se junta con otro o con el reloj de otra persona.

[iOS 18 será una revolución: Apple quiere que los iPhones del 2024 estén repletos de funciones]

Para ello es tan sencillo como abrir la aplicación de Configuración del iPhone donde están la mayoría de ajustes del teléfono. En la sección de General se encuentra el apartado de AirDrop y, una vez dentro se puede desactivar el botón de "Unir dispositivos" que pasará de verde a gris. Cuando se quiera compartir información con NameDrop, basta con seguir el mismo proceso y activarla, para después volver a bloquearla cuando se haya terminado.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan