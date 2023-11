El invento casero para calentar la casa sin gastar que arrasa en TikTok: ¿realmente funciona?

El invierno está poniendo a prueba los sistemas de calefacción de los hogares en España. A las tradicionales calderas y bombas de calor se suman nuevas técnicas que incluyen el uso de energía solar o ventiladores para calentar la casa más rápido y consumiendo menos electricidad. En las redes sociales están surgiendo incluso inventos caseros más o menos elaborados y eficaces para subir la temperatura interior sin que impacte en exceso en la factura de la luz a final de mes.

Algunas de las propuestas implican comprar materiales de mayor presupuesto o tener ciertos conocimientos de ingeniería para fabricar el invento en casa, pero otros se decantan por diseños más modestos. Ejemplo de ello es este nuevo vídeo que propone unir cuatro velas y un macetero para competir con la estufa de la casa, pero que ha recibido bastantes comentarios en contra.

Subido a TikTok, el vídeo del usuario @jacindocinturodri muestra un montaje simple con cuatro velas y un macetero de barro y su plato. No explica en detalle cómo está fabricado, pero es posible ver cuatro velas pequeñas colocadas y encendidas sobre el plato de la maceta. El macetero se eleva por encima de las velas, en teoría, recogiendo el calor del fuego. Se coloca un papel de aluminio para evitar que queme el macetero.

En el vídeo el inventor muestra con un termómetro láser que esta estufa casera estaría a más temperatura, hasta 120 grados indica) que su propia estufa (a 30 grados) y da a entender que de esa forma se calentaría la estancia mejor y sin consumir apenas electricidad o gas. Los materiales son simples y fáciles de encontrar en la mayoría de cadenas de supermercado.

No obstante, en los comentarios del vídeo, otros usuarios advierten de la peligrosidad de esta idea, que incluye mantener velas encendidas dentro de la casa, algo que suelen desaconsejar los servicios de emergencias. La alta temperatura marcada por el termómetro se daría al apuntar la llama de las velas, según discuten otros usuarios, lo que no indica que el macetero desprenda realmente calor.

El resto de vídeos de este usuario no muestran más consejos similares para calentar la casa, si no, que abordar temáticas muy variadas. Pero no es el único contenido que se puede ver por las redes sociales con trucos para mejorar la calefacción de la vivienda.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan