WhatsApp para iPad por fin es una realidad: ya se puede descargar en versión beta

La aplicación de WhatsApp para iPad se había vuelto un sueño imposible en España. Tanto, que se había vuelto casi un meme, ya que la tablet de Apple era de las poquísimas plataformas que aún no habían recibido su dosis de WhatsApp, pese a que toda la comunidad lo llevaba pidiendo años. Meta, más de una década después, por fin traerá WhatsApp a iPad, y ha lanzado ya una app en beta.

Si bien es cierto que esta aplicación es una beta, esta ya se puede instalar en las tabletas de Apple. Es decir, que aquellos que querían un WhatsApp para iPad, ya pueden instalar dicha aplicación sin problemas. Tal y como asegura WABetaInfo, Meta ha permitido que los usuarios beta de TestFlight puedan usar WhatsApp en iPad.

Lo más importante de este anuncio no es tanto el hecho de que se pueda instalar WhatsApp en un iPad, sino que esto implica que en un futuro no muy lejano por fin habrá una versión estable de la aplicación para estas tablets, haciendo que los usuarios de estos dispositivos puedan aprovechar WhatsApp de forma cómoda y sencilla.

WhatsApp para iPad

Hay que aclarar que esta versión solo está disponible para los usuarios de WhatsApp en beta, es decir, que debes estar suscrito a las betas TestFlight de la aplicación de mensajería instantánea. Para poder usar esta app, es necesario usar las betas de WhatsApp tanto en iPhone como en iPad.

Una vez instalado WhatsApp beta en un iPhone (de nuevo, a través de TestFlight), el usuario podrá enlazar su iPad usando la opción para ello a través de Configuración, Dispositivos Vinculados y "Vincular un dispositivo". El usuario deberá escanear el código QR desde el iPad, pudiendo así usar WhatsApp en iPad de forma independiente, sin necesidad de que el teléfono esté conectado a Internet.

WhatsApp en un iPad. WABetaInfo Omicrono

Por supuesto, WhatsApp para iPad está completamente optimizado para el amplio tamaño de las pantallas de estas tablets. En un lateral izquierdo se ve la interfaz clásica de WhatsApp para iOS, con los botones de Estado, Llamadas, Chats y Ajustes reunidos. El resto de la interfaz está dedicada al propio chat.

Obviamente hay que aclarar que esta es una beta. Pese a que se siguen manteniendo aspectos como el cifrado de extremo a extremo en el modo complementario, algunas funciones o bien no funcionan correctamente o no están disponibles. Por ejemplo, según reporta WABetaInfo, no funcionan bien ni las opciones de publicar historias ni la de enviar ubicaciones en vivo.

iPad reproduciendo la captura de pantalla en un fotomontaje. Manuel Fernández WaBetaInfo

Los que quieran unirse a WhatsApp beta para poder acceder a WhatsApp para iPad, deberán esperar, ya que actualmente la versión TestFlight no está disponible para iOS. No será hasta que se abra otra vez el programa de betas que se podrá instalar. De todas formas, el hecho de que haya una beta al fin es indicativo de que en las próximas semanas, esta app se lanzará oficialmente en la App Store para todos los iPad del mundo.

