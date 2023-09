Ahorro en el Apple One familiar con lo último de Orange en España

Hace ya un tiempo que Apple decidió ampliar su cartera de servicios de software con un rico ecosistema de plataformas, casi todas disponibles en España. Eso provocó la llegada de Apple One, el servicio que aglutina varios de servicios en uno, tales como Apple Music, Apple Arcade, etcétera. Ahora, los usuarios de Orange en España están de enhorabuena, ya que ahora pueden contratar este paquete más barato a través de la operadora.

Orange ha incluido el plan familiar de Apple One en su Centro de Entretenimiento, junto a otros servicios como Apple Music o Apple Arcade. Recordemos que ahora mismo, Apple One en su modalidad familiar incluye una única suscripción para Apple Music, Apple TV+ y Apple Arcade, junto a 200 GB de almacenamiento en iCloud. No solo eso; esta modalidad permite compartir dicho plan con hasta 5 personas.

No obstante, su punto clave es el precio. Mientras que contratarlo vía Apple sale a 22,95 euros al mes (insistimos, el plan familiar) Orange permite a sus clientes contratarlo por 18,50 euros al mes. Sí, un coste rebajado de más de 4 euros, incluyendo prácticamente todas sus ventajas.

Contratar Apple One en Orange

Si nos vamos a la web de Apple de Apple One, veremos su desglose de precios. Incluye iCloud+. que cuesta 2,99 euros al mes. Apple TV+, que cuesta 6,99 euros al mes. Por otro lado está Apple Arcade, que cuesta 4,99 euros al mes. Finalmente, está 16,99 euros al mes. La suma total asciende a 31,96 euros al mes.

De base, el precio de Apple es más barato, ya que rebaja enormemente la factura. Sin embargo, la de Orange hace al plan familiar una opción todavía más jugosa, especialmente teniendo en cuenta la capacidad de compartir el plan con hasta 5 personas todas ellas teniendo su propio acceso privado a estos servicios, con sus respectivas preferencias y configuraciones.

Apple One en un iPhone 14 Pro. Manuel Fernández Omicrono

Esta oferta se une al Centro de Entretenimiento de Orange, que incluye diversas ofertas especiales dentro del catálogo de servicios de Apple. Apple One, de hecho, se suma a los servicios que ya estaban incluidos dentro de los paquetes de la operadora, como son Apple Music y Apple Arcade. Ambos cuentan con ofertas tremendamente interesantes, incluyendo 6 meses de regalo solo para clientes.

A modo de recordatorio, Apple One incluye estos dos planes en su paquete. Mientras que Apple Music da acceso a un catálogo de más de 100 millones de canciones y audio espacial, Apple Arcade permite jugar a más de 200 juegos en todos los dispositivos Apple. Eso sin contar los 200 GB de almacenamiento iCloud, importantes para no quedarse sin espacio en la nube.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan