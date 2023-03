Ya puedes usar Apple Music Classical, la app para escuchar música clásica a máxima calidad

La aplicación para escuchar música clásica de Apple, Apple Music Classical, ya se encuentra disponible en la App Store. Hace poco que supimos de ella en España, ofreciendo un impresionante catálogo de música clásica al alcance de todos los amantes del género. Dicha aplicación llega hoy a los dispositivos de todo el mundo, y se incluye con las suscripciones de Apple Music.

Si reservaste la aplicación en la App Store, entonces ya deberías tenerla instalada en tu iPhone. En caso de que no, revisa el enlace de la App Store para ver si se ha descargado correctamente, y si no, descárgala. Sea como fuere, si no conocías esta aplicación, entonces es el momento de que la descubras para poder disfrutar de su música clásica.

Y es que recordemos que esta Apple Music Classical cuenta con, según Apple, el "catálogo de música clásica más grande del mundo", integrando algunas de las mejores ventajas del servicio principal como el audio espacial o la modalidad LossLess de Apple Music para escuchar música sin compresión.

La nueva app de Apple

Esta nueva aplicación ofrece el llamado por Apple como catálogo de música clásica más extenso de todo el mundo, ofertando más de 5 millones de pistas que van desde los nuevos lanzamientos hasta obras inmortales en el tiempo. Se incluyen "miles" de álbumes en exclusiva y opciones de navegación para buscar compositores, obras, directores de orquesta, etcétera.

Apple Music Classical tiene un amplio enfoque en la información y en la cultura. Revela miles de notas editoriales que incluyen desde biografías de compositores hasta descripciones de obras clave en la industria de la música clásica. Además, Apple está colaborando con los artistas de música clásica, así como las instituciones de renombre dentro de este mundillo para ofrecer contenidos nuevos y exclusivos, ya sea durante el lanzamiento de la app como en su recorrido.

Apple Music Classical. Manuel Fernández Omicrono

Como ya hemos dicho, es compatible con la modalidad Lossless de Apple Music, que permite hasta 192 kHz y 24 bits en Hi-Res Lossless, por lo que si contamos con el equipo de audio adecuado, podremos conseguir un altísimo nivel de nitidez. Por otro lado, también se añaden a los temas metadatos para saber qué piezas y qué artistas están sonando en este mismo momento.

Por último pero no menos importante, Apple Music Classical también recoge un catálogo de ilustraciones nuevas con una selección de retratos en alta resolución de los compositores más importantes de todo el mundo. Por ende, se pueden conseguir retratos de artistas como Chopin, Bach o Beethoven, entre otros.

