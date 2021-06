Ya puedes escuchar música sin pérdidas en Apple Music: así puedes hacerlo

Tal y como Apple prometió, la modalidad de música sin pérdida para Apple Music ya se está expandiendo a todos los usuarios, incluidos los de España. El lanzamiento que está teniendo lugar ahora mismo nos permitirá escuchar audio en calidad de CD, además de probar la capacidad del audio espacial en Apple Music.

Hasta 75 millones de canciones del servicio musical de Apple reciben esta nueva modalidad, que aprovecharán el nuevo códec ALAC Apple Lossless Audio Codec. Esta nueva opción permitirá a los usuarios escuchar sus canciones a 16 bits a 44,1 kHz (kilohercios) y podrá ascender hasta a 48 kHz de forma totalmente nativa en su versión base. La modalidad más alta admite 24 bits / 192 kHz.

No obstante, hay que aclarar un pequeño detalle: no vale cualquier equipo de sonido para reproducir esta música a tantísima calidad. Necesitarás un dispositivo de audio que no sólo sea compatible con las modalidades de audio de alta definición, sino que no podrás usar auriculares inalámbricos. Y no, los AirPods no valen, ni los Pro ni los Max.

Llega la música sin pérdidas

Audio sin pérdida Lossless.

Si tienes las últimas actualizaciones de iOS, iPadOS, tvOS y macOS, podrás acceder a esta nueva versión de suscripción que además no tiene coste adicional en tu suscripción. Decimos todos esos sistemas ya que tanto el audio espacial como el audio sin pérdida estarán disponibles en los Apple TV 4K, iPhone, iPad y Mac.

De hecho, Apple ha dispuesto para todos los usuarios playlists completas para probar tanto el audio sin pérdidas como el audio espacial con Dolby Atmos. Tanto es así, que Apple ha creado audios y tutoriales para que comprobemos la diferencia nosotros mismos. He aquí un ejemplo en el que Apple nos pide simplemente usar unos auriculares (mejor si son unos AirPods compatibles con audio espacial).

No obstante, hay que aclarar que no todos los auriculares sirven para aprovechar estas nuevas modalidades de audio sin pérdida. De hecho, incluso si somos los afortunados poseedores de unos AirPods Max, no podremos escuchar dicha música a toda su calidad en la modalidad de alta resolución sin pérdida.

Ya hablamos de esto hace poco; los auriculares inalámbricos de Apple usan el códec AAC, limitado a 256 Kbps y que está lejos de la calidad de CD 16 bits ya mencionada. Los auriculares de Apple que usan este estándar inalámbrico Bluetooth no cuentan con suficiente ancho de banda para transmitir la totalidad del audio que, recordemos, no tiene compresión ninguna; tal cual sale del estudio, tal cual se reproduce.

Sony WH-1000XM4 Chema Flores Omicrono

Otras marcas como Sony tienen sus propios códecs, en este caso el LDAC. Pero incluso con esas, nos quedamos cortos a nivel inalámbrico. Y es que la modalidad de audio básica de 'Lossless' de Apple, la de CD 16 bits, transmite el audio a 1.411 kbps; el LDAC de Sony puede alcanzar los 990 kbps.

En definitiva, estamos obligados a que si queremos escuchar esta música sin pérdida tengamos que usar un dispositivo cableado. Y aún así, estos auriculares tienen que estar preparados para la alta definición; necesitamos unos auriculares con un buen DAC, es decir, un convertidor de señal digital en analógica. Un buen ejemplo sería los Sony WH-1000XM4 vía USB-C.

AirPods Max Chema Flores Omicrono

Y antes de que cojas el cable Lightning de tus AirPods Max, sentimos decirte que el puerto de Apple también está limitado. El cable de los AirPods Max soporta un DAC de 24 bits 48 kHz como máximo, pero la señal sale analógica y se convierte en digital en el proceso, lo que provocaría pérdidas en un servicio que promete, valga la redundancia, música sin pérdidas.

Para aprovechar la modalidad de audio más alta, es imprescindible un equipo o DAC externo que podamos conectar, por ejemplo, vía USB-C. La única alternativa que tenemos si queremos quedarnos en el ecosistema Apple, este lance un nuevo códec inalámbrico de alta resolución y actualice sus AirPods (o lance unos nuevos AirPods compatibles).

Activar opción Lossless. Manuel Fernández Omicrono

Dicho todo esto, activar la música sin pérdidas no tiene misterio ninguno; simplemente tendremos que ir a los ajustes de nuestro iPhone, ir a Apple Music, ir a "Calidad de audio" y activar el audio sin pérdida. Recuerda que la música descargada ocupa muchísimo más en esta modalidad, especialmente en la modalidad de alta resolución, por lo que debes controlar el almacenamiento.

