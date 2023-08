La útil función para el teletrabajo que Microsoft Office perderá en los próximos días

Los usuarios empresariales de las suites de productividad de Microsoft 365 y Office 365 en Europa (y por ende, en España) tendrán que adaptarse a los nuevos movimientos de la compañía de Redmond. A tenor de evitar una investigación antimonopolio más profunda por parte de la Unión Europea, Microsoft ha decidido retirar su programa Microsoft Teams de estos paquetes.

Y es que esta investigación ya ha dado comienzo. La Comisión Europea lanzó una investigación formal antimonopolio sobre los paquetes de software con Microsoft Teams el pasado mes de julio, y este movimiento busca que Microsoft no reciba consecuencias mayores de cara a una futura resolución

Así lo explica Nanna-Louise Linde, vicepresidenta de asuntos gubernamentales europeos de Microsoft. Estos "cambios proactivos" deberían servir, en palabras de la propia Linde, para que se aborden estas preocupaciones "de manera significativa, incluso mientras se realiza la investigación de la Comisión Europea". Eso sí, aseguran cooperación con los organismos europeos.

Microsoft adapta su software

Estos cambios, dice Microsoft, "afectarán a nuestras suites Microsoft 365 y Office 365 para clientes empresariales en el Espacio Económico Europeo y Suiza". Es decir, los usuarios empresariales en Europa podrán comprar suscripciones a estos servicios pero siempre sin Teams, rebajando así el precio de dicha suscripción.

Se podrá optar a una versión independiente de Teams, a un precio de 5 euros adicionales al mes, o lo que es lo mismo, 60 euros al año. "En lugar de eso, simplemente venderemos estas ofertas sin Teams a un precio más bajo". Una rebaja de 2 euros menos al mes, concretamente.

Aplicaciones de Microsoft Office Microsoft Omicrono

Los suscriptores antiguos que ya estén haciendo uso de estas suites no recibirán cambios, ya que los nuevos paquetes y precios seguirán afectando solo a los nuevos usuarios. En el caso de las empresas de menor tamaño, se seguirá agregando Teams a los planes para startups en sus paquetes Microsoft 365 Business. No obstante, se seguirá ofreciendo una opción sin Teams, reduciendo el precio en 1 euro al mes para el Business Basic.

Las acusaciones antimonopolio vienen de antes. En julio de 2020, después del comienzo de la pandemia de la COVID-19, Slack presentó una queja a los organismos anticompetitivos de la Unión Europea, alegando que Teams estaba vinculado "ilegalmente" a Office, forzando "su instalación por millones, bloqueando su eliminación y ocultando el costo real para los clientes empresariales".

Microsoft

¿Quiere decir que esta separación de Office y Teams puede apaciguar a los organismos reguladores de Europa? No necesariamente, ya que es probable que estos cambios no sean suficientes a ojos de la Comisión Europea. No obstante, Microsoft cree lo contrario. "Creemos que estos cambios equilibran los intereses de nuestros competidores con los de los clientes empresariales europeos, brindándoles acceso a las mejores soluciones posibles a precios competitivos".

