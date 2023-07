TikTok también saca su clon de Twitter en plena transición a la nueva aplicación X de Elon Musk

TikTok vs Twitter, ahora renombrada como X TikTok-Omicrono Omicrono

Mientras Elon Musk se arriesga con cambios drásticos en su red social, Twitter, que ahora ha renombrado como X, sus redes sociales rivales aprovechan la confusión para mover ficha. TikTok ha anunciado la posibilidad de publicar solo mensajes de texto entre sus contenidos de vídeos e imágenes, en un claro desafío contra Twitter (ahora X) y Threads de Meta, la nueva red social vinculada a Instagram. Esta novedad irá llegando poco a poco a todos los usuarios, aunque no indican cuándo llegará a España.

Redes sociales como Instagram o TikTok se han definido como las plataformas más potentes en imágenes y vídeos, pero actualmente está en disputa la hegemonía en lo que a publicaciones de texto se refiere, la modalidad que hasta ahora dominaba Twitter. Las alternativas a la que hasta ahora era la plataforma de pájaro azul, buscan captar a los usuarios descontentos con las medidas aplicadas por Elon Musk que quiere convertir su plataforma en una app multiservicios.

TikTok abraza esta forma de expresión escrita a su manera. Los usuarios pueden abrir la cámara en la aplicación y elegir entre comunicarse con un vídeo, fotos o texto. Una vez seleccionada esta última opción, la herramienta permite escribir el mensaje que se prefiera, que puede ser una historia, opinión o poema.

Función de texto en TikTok TikTok Omicrono

La interactividad con estos comentarios escritos aspira a ser la misma que la que ofrece TikTok para los vídeos que le han dado la fama como red social. Se pueden agregar sonidos, música, etiquetar una ubicación, habilitar los comentarios y hasta están permitidos los duetos. Otras opciones que no podían faltar son las etiquetas y los hashtags. Por supuesto el fondo que queda cubierto por el texto es personalizable.

Para quienes necesiten crear con calma, es posible también guardar los comentarios en borradores y editarlos más tarde cuando se esté preparado o se quiera publicar. "Con las publicaciones de texto, estamos ampliando los límites de la creación de contenido para todos en TikTok, brindando a la creatividad escrita que hemos visto en comentarios, subtítulos y videos un espacio dedicado para brillar", afirman la red social china en su comunicado.

[Cómo será X, la aplicación total por la que Elon Musk sacrifica Twitter: así imagina un WeChat occidental]

Esto no significa que el texto no haya existido en TikTok hasta ahora, algunos creadores recurrían al vídeo para mostrar su trabajo escrito, pero esta nueva función simplifica su uso dentro de la plataforma. El momento de anunciarlo relaciona la estrategia de la compañía directamente con el momento por el que está pasando Twitter y que Meta de Mark Zuckerberg también ha querido aprovechar lanzando su nueva aplicación de publicaciones de texto, muy similar a Twitter que aún no está disponible en la Unión Europea.

Será cuestión de tiempo saber si los cambios drásticos que está aplicando Elon Musk hace decantar la balanza por sus alternativas o si simplemente el mercado se queda con una amplia variedad de opciones para escribir los mismos comentarios en diferentes redes sociales.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan