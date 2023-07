Hackean a DjMariio: usurpan su canal de YouTube publicando directos de Elon Musk

Hace relativamente poco, España se levantaba sorprendida: el canal de Ibai Llanos, una de las caras más importantes del panorama de youtubers y streamers de nuestro país era hackeado, y mostraba directos falsos de Elon Musk que intentaban robar datos a sus usuarios. Ahora le ha tocado el turno a DjMariio, otro de los grandes canales de YouTube España que ha corrido la misma suerte.

Alrededor de las 10 de la mañana, los internautas se encontraban con el pastel. El canal de YouTube de DjMariio (Mario Alonso Gallardo) era hackeado, poniendo una buena parte de los vídeos del canal en privado y cambiando su nombre a Tesla y 'Tesla Corporation'.

Una vez hecho esto, los hackers han publicado varios directos de Elon Musk falsos en los que promocionaban criptomonedas y acciones de criptomonedas. En dichos directos, se insta a los usuarios a pulsar sobre un enlace en el chat para motivar a los mismos a realizar una compra de Bitcoin, asegurando que este llegará hasta los 70.000 dólares. Algo completamente falso.

Nuevo ataque a un youtuber

Actualmente y aproximadamente una hora después del suceso, los directos de la plataforma han sido borrados. Sin embargo, el canal sigue siendo inaccesible para DjMariio, ya que el nombre sigue cambiado, así como la foto de perfil y el banner principal. No obstante, todo apunta a que YouTube ya está a ello, ya que se están restableciendo algunos vídeos.

Canal de DjMariio hackeado. Manuel Fernández Omicrono

Por el momento, no se sabe la forma en la que los atacantes han accedido al anal de Alonso. Sin embargo, todo apunta a que habrían usado el mismo modus operandi que en el caso de Llanos, ya que todo se ha ejecutado de la misma forma. Y es que estos hackeos no son algo baladí, ya que los delincuentes cibernéticos apuntan a grandes canales para no solo llegar a más audiencia, sino para dar una sensación de mayor veracidad a sus directos falsos.

Es importantísimo que en caso de ver estos directos, el usuario nunca acceda a los enlaces propuestos por los hackers. Esto es una estafa, ya que lo único que desean los atacantes es robar toda la información del mismo, realizando una importante estafa a la audiencia del canal hackeado.

Este nuevo ataque se suma a la oleada de hackeos acaecidos contra YouTube en España y en el resto del mundo. Además del caso de Llanos, otro de los más importantes tuvo lugar en abril del año pasado; canales de alto calado como el de Eminem o Justin Bieber fueron atacados por unos hackers españoles provocando que aparecieran vídeos de Paco Sanz bailando por algunos de los canales más importantes de la plataforma.

