El último bombazo de Carrefour: un ventilador de torre con mando por menos de 40 euros

Las temperaturas altas a las que estamos sometidos en España han provocado que el uso de dispositivos de climatización sea algo obligatorio. Aires acondicionados, ventiladores y climatizadores son la opción ahora mismo para cualquier hogar en el país. Afortunadamente están más baratos que nunca, como es el caso de este ventilador de torre Cecotec, que está rebajado en Carrefour.

Un ventilador de. torre que cuenta con un precio normal de 45 euros y que ahora está rebajado a los 36,80 en la tienda online de la cadena de supermercados. Un aire en formato torre que dispone de un completo panel de control delantero y una buena potencia de 50 W, aderezada con tres velocidades y un motor de cobre.

Este ventilador incluye un mando a distancia para poder controlarlo sin necesidad de tocarlo y funciones concretas como un temporizador para que se apague al cabo del rato. Es fácil de transportar, ya que pesa 2 kilos y es ciertamente compacto, ya que tan solo tiene 76 centímetros de altura.

El ventilador de torre barato

El ventilador en sí incluye un panel frontal con una serie de botones con los que es posible controlar el ventilador. Incluye un pequeño hueco para dejar el mando a distancia ahí en caso de no usar el dispositivo, y como es de esperar, tiene varios modos de funcionamiento.

Dispone de tres velocidades, una función de temporizador ya mencionada y una función de rotación, para hacer que el ventilador o bien rote o bien se quede estático. Además, incluye un asa de transporte en la parte superior, para que solo sea necesario cogerlo de ahí para transportarlo.

Ventilador de Cecotec Cecotec Omicrono

Pesa poco más de 2 kilos, y tiene unas medidas de 76 x 20 x 22 centímetros, por lo que no es demasiado difícil de transportar. Si bien es cierto que no cuenta con funciones inteligentes de ningún tipo y que no tiene ruedas de transporte, lo compensa con un buen motor de cobre que debería dar potencia suficiente para lanzar buenas ráfagas de aire y disipar el calor.

Lo mejor es que está vendido por Carrefour, por lo que es posible recogerlo en tienda y aprovechar la garantía Carrefour de la cadena de supermercados. Tan solo tienes que elegir como vendedor a la cadena de supermercados para aprovechar todas estas ventajas.

