Un fallo informático con las entradas del Mad Cool deja a la vista datos personales de asistentes

El Mad Cool, uno de los festivales de música más populares de España, se celebrará este año en el distrito madrileño de Villaverde, tras estar asentado durante un tiempo en Valdebebas. Una edición que tendrá lugar del 6 al 8 de julio y, a falta de meses para su arranque, ya está sumergida en una gran polémica: un fallo informático la lía con las entradas y expone los datos de miles de asistentes.

Debido a un fallo informático en la compra de entradas para la celebración del Mad Cool, los datos de miles de asistentes se han quedado a la vista para el resto. No sólo eso, sino que también se ha conocido que los usuarios se podían descargar las entradas de otras personas, como reportan varios afectados a través de las principales redes sociales.

Un problema que surgió el pasado martes sobre el mediodía. En ese momento, Ticketmaster ofreció la posibilidad de descargar las entradas a los asistentes y solicitar la recepción de las pulseras. Sin embargo, se realizó un envió masivo de información que daba acceso a todo el sistema y en lugar de descargar las entradas de forma individualizada, los usuarios podían acceder de forma aleatoria a entradas de otras personas.

Datos a la vista

Diana Aceves, una usuaria de Twitter, fue una de las primeras en dar la voz de alarma en la conocida red social sobre todo el lío que estaba sucediendo con las entradas del Mad Cool. Mediante esa vía, esta tuitera denunció el fallo informático que permitía ver las entradas y datos personales de otros asistentes.

Un fallo que ha provocado la indignación de cientos de personas, incluido aquellas que estaban interesadas en acudir al festival en julio. "La estáis liando pardísima con la página para recibir las pulseras. Tenéis un bug que permite ver entradas que no son las tuyas y los datos de otras personas. Ninguna de estas soy yo, y cada vez que doy a 'Ver datos' y 'Ver entradas' me sale alguien diferente", reza el tuit de Aceves.

.@madcoolfestival la estáis liando pardísima con la página para recibir las pulseras.

Teneis un bug que permite ver entradas que no son las tuyas y los datos de otras personas.

Ninguna de estas soy yo, y cada vez que doy a "Ver datos" y "Ver entradas" me sale alguien diferente. pic.twitter.com/zsA0uNzE8m — Diana Aceves (@diana_aceves_) April 11, 2023

Además de la gravedad por la filtración de datos personales, a raíz del fallo informático los usuarios podrían aprovecharlo para sacarle beneficio, como cambiar las direcciones. "Creo que podría cambiar las direcciones de toda la gente que me sale y que me manden las pulseras a mí. No voy a intentarlo", explicó en otro tuit Aceves.

El fallo ha estado activo durante varias horas y durante ese tiempo los usuarios han tenido acceso a datos personales de otras personas sin ningún tipo de problema. De hecho, algunos han aprovechado la ocasión para ponerse en contacto con otros para avisar de que tenían sus entradas e información. Incluso la propia Aceves compartió un tuit en el que señalaba que un desconocido le escribió por WhatsApp.

Bueno, pues la cosa se empieza a poner seria, me están escribiendo por WhatsApp tíos que no conozco. 🥺

Evidentemente también tienen mi dirección.

¿Y ahora qué hacemos @AEPD_es? pic.twitter.com/ypCjRAqKJB — Diana Aceves (@diana_aceves_) April 11, 2023

Los usuarios han rechazado y pedido explicaciones a la plataforma de venta de entradas y al propio festival sobre lo sucedido. Incluso algunos han hecho un llamamiento a la Asociación Española de Protección de Datos (AEPD). Por el momento, el acceso a la web se ha cerrado y desde la organización del festival avisan de que el error ha sido solucionado.

Además, también aseguran que las entradas descargadas durante el fallo no son válidas y que en ningún momento se ha podido acceder al código individual de los inscritos. Aun así, lo sucedido supone un grave problema de protección de datos, ya que se han expuesto desde el nombre y apellidos hasta el número de teléfono, la dirección y el correo electrónico de cientos de personas.

Un fallo informático que desde Mad Cool apuntan que la incidencia la ha tenido su proveedor de servicios tecnológicos; mientras que desde Ticketmaster España explican que "el problema técnico que ha afectado a la confirmación de datos de las pulseras para Mad Cool 2023 es ajeno a Ticketmaster".

