WhatsApp no volverá a ser igual: con el nuevo editor de texto tendrás muchas más opciones

Una de las herramientas más útiles de WhatsApp es la que permite editar imágenes para enviárselas a tus amigos. En España es muy común retocar imágenes con dicha herramienta, permitiendo entre otras cosas añadir texto, emojis o dibujar. WhatsApp, en su beta de Google Beta Program para Android, ha añadido funciones nuevas que incluyen un editor de texto rediseñado.

Según recoge WABetaInfo, este editor ha recibido numerosas funciones nuevas que hacen de su usabilidad algo más sencillo. Por ejemplo, ahora el editor integra un pequeño método para cambiar entre fuentes de letras simplemente tocando entre opciones de fuente. Todo ello gracias a una interfaz nueva.

Con este editor de texto, que es casi una reminiscencia del que incluye Instagram, es mucho más intuitivo incluir texto dentro de imágenes para añadir a las imágenes que envíes a tus amigos, o que busques poner en tus historias.

WhatsApp mejora

La primera novedad es la del cambio de fuentes, pero hay más. Por ejemplo, ahora el editor de texto permite cambiar la alineación del texto embebido. Por ejemplo, será posible alinear las palabras y frases que pongamos a la izquierda, derecha o al centro sobre el multimedia que editemos. Algo que, otra vez, recuerda al editor de Stories de Instagram, que permite algo parecido.

Ahora también es posible cambiar el fondo del texto. No tiene mucho misterio; ahora será posible elegir un color de fondo distinto, lo que hará más fácil la diferenciación del texto importante sobre la imagen, vídeo o GIF que queramos editar. Este cambio de color hará que, por ejemplo, se pueda poner el texto en negro pero con el fondo blanco, y viceversa, además de otros colores.

Editor de texto en WhatsApp. WABetaInfo Omicrono

Este editor de texto, por el momento, no es más que una función en desarrollo. Lo cierto es que es más que probable que llegue tanto a las versiones de Android como a las de iOS, y que pueda servir tanto para archivos de imágenes como para otro tipo de multimedia editable. Por ahora, se ha encontrado en las últimas betas de Google Play Beta Program de Android, y no se encuentra aplicado en las de iOS.

No se sabe con exactitud cuándo Meta lanzará esta novedad, aunque es de esperar que pasen unos pocos meses antes de que llegue a todos los usuarios. No obstante, dado que no es una característica especialmente revolucionaria, es probable que llegue antes de lo esperado.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan