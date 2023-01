La inteligencia artificial ChatGPT llegará primero a iOS: ya circula una demo oficial de la app

Si estás metido dentro del mundillo de la inteligencia artificial, entonces más que seguramente conozcas ChatGPT, el modelo de IA en forma de chatbot que está causando un gran revuelo en Internet debido a sus capacidades. El sistema ya ha generado que se publiquen aplicaciones falsas que intentan 'captar' a usuarios con suscripciones con la promesa de ser oficiales. OpenAI, la firma detrás de ChatGPT quiere cortar esto de raíz desarrollando su propia aplicación para iOS.

La idea de esta aplicación será sencilla: poder encontrar información del chatbot y usarlo dentro de una app que imitará la interfaz de una aplicación de mensajería instantánea, como sería iMessage de Apple. Según recoge Interesting Engineering, OpenAi ya habría publicado una demo en forma de app en LinkedIn.

Así lo ha afirmado Jason Calacanis, empresario y miembro del Círculo privado de Elon Musk en Twitter, que ha podido afirmar que la app tendrá función de búsqueda y un historial incluido. Esta versión beta privada no tiene fecha de llegada, pero sí se puede confirmar que actualmente está en desarrollo.

Una 'demo' de aplicación

No es extraño que haya llegado esta nueva aplicación. Y es que desde la viralización de ChatGPT, no han sido pocos los que han imitado la app haciéndose pasar por una versión oficial de OpenAI, algo que no ha existido hasta ahora. Además, actualmente ChatGPT se puede probar pero solo en version para navegadores, por lo que una aplicación popularizará todavía más el chatbot ante su capacidad de expansión.

"OpenAI está creando una app para iOS basada en ChatGPT, con una interfaz similar a iMessage. La versión beta privada de TestFlight incluye el historial de subprocesos y una función de búsqueda", relata Calacanis en su perfil. "Imagine un mundo en el que tenga un historial de búsqueda indexado de todas sus comunicaciones con ChatGPT accesible a través de una aplicación nativa", relata.

Pregunta hecha a ChatGPT. Manuel Fernández Omicrono

Si bien Calacanis no ha afirmado nada sobre fechas de lanzamiento, el hecho de que exista una beta indica que no pasará demasiado tiempo hasta que OpenAI lance, al menos, una versión beta pública. No se sabe si la app será de pago o si bien será completamente gratuita. Dado que actualmente es posible acceder a ChatGPT de forma gratuita, lo lógico es pensar que efectivamente la app también será accesible.

En los últimos meses, ChatGPT se ha convertido en el chatbot definitivo debido a su capacidad de respuesta potenciada por inteligencia artificial. Usuarios han llevado a cabo todo tipo de locuras con el software; desde responder cuestiones difíciles para los usuarios hasta crear historias desde cero, así como conseguir respuestas únicas en torno a multitud de temas. Lógicamente, esto ha sido una fuente para memes de Internet.

