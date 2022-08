¿Borja Escalona a Eurovisión? El nuevo e increíble 'troleo' de ForoCoches

Cuando Borja Escalona, el odiado youtuber perdió sus canales de Twitch y de YouTube a manos de ForoCoches en España, las redes sociales ardieron. Y es que el foro más famoso de toda la península tiene como característica ir más allá con sus 'troleos'. Por ello, no se están limitando a tumbar las redes sociales de Escalona, sino humillarlo públicamente.

¿Cómo? Llevando a un Borja Escalona a Eurovisión 2023. En varios hilos de ForoCoches se está comentando un hecho curioso. Y es que existe un cantante en Barcelona llamado Borja Escalona, que se define como "actor, cantante y presentador". Pues bien: ForoCoches quiere llevarlo a Eurovisión.

En hilos de ForoCoches están hablando de este artista como "el verdadero, el nuestro, el bueno" y han hablado sobre cómo llevándolo a Eurovisión no solo se humillaría al Borja Escalona que ha provocado las polémicas actuales, sino que se culminaría lo que ya se hizo con John Cobra, siendo este uno de los mayores 'troleos' del sitio.

Borja Escalona a Eurovisión

"Objetivos: Llevar a Borja Escalona (el verdadero, el nuestro, el bueno) hasta Eurovisión. Culminar con éxito lo que antaño se intentó con John Cobra. Para ello pedimos a los shures que busquen su música en Spotify y que le sigan en sus redes sociales". Así inicia uno de los mensajes de estos hilos, pidiendo que se le haga override al Borja Escalona "malo, el otro, el calvo" y "hacerlo desaparecer".

ForoCoches destaca tanto la coincidencia de que este artista se llame igual que el youtuber como sus diferencias físicas. Y es que mientras que el youtuber es moreno y calvo, Escalona tiene un físico mucho más normativo. Algo que destacan los shurs del foro. Además, el Escalona "bueno", aseguran, "trabaja con personas y niños con discapacidad".

Resulta que hay otro señor que se llama Borja Escalona y en @forocoches lo quieren convertir en Borja Escalona "el bueno" y llevarlo a Eurovision.



Así están las cosas, yo no puedo más.



Road to Eurovision 2023.

Para ello, están colgando sus vídeos musicales tanto en el foro como en redes sociales. Por supuesto, esta iniciativa dista mucho de los movimientos organizados que montan grandes cantidades de usuarios en ForoCoches. No obstante, si algo caracteriza a ForoCoches es la idea de no perdonar y no olvidar. Dada la repercusión que el youtuber ha causado con sus polémicas, no sería raro que la comunidad forocochera se uniera para llevar a un Borja Escalona a Eurovisión.

En la celebración de Eurovisión 2010, ForoCoches consiguió adentrarse en las votaciones populares designadas para elegir un representante para España en la gala europea. El extraño youtuber John Cobra, conocido por frecuentar el foro y hacer un contenido de dudosa calidad, llegó a la sala de elección causando tal estruendo que llegó a sacar de sus casillas incluso a la presentadora Anne Igartiburu.

