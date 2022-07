El nuevo icono en el que tendrás que fijarte para saber si un SMS es una estafa

Los hackers tienen una variedad de técnicas para engañar a posibles víctimas, entre las que se encuentran los correos electrónicos infectados para hacerse con información personal. Una de las más populares en España es el smishing, con el que envían mensajes de texto haciéndose pasar por una entidad legítima para robar datos y dinero. Para evitar que caigas en la trampa y te estafen, Google ha tenido una idea: colocar un nuevo icono en los SMS.

[España, foco de los ciberataques: líderes mundiales en robo de datos y claves bancarias]

Google ha lanzado en España un nuevo servicio de verificación de SMS que llega con el objetivo de evitar que los usuarios caigan en estafas y para dotar de mayor credibilidad a los envíos de mensajes de texto corporativos. De este modo, ahora los usuarios verán una insignia en los SMS que reciban, aunque solamente de aquellas empresas que lo tengan activado.

Caer en la trampa de los ciberdelincuentes es muy sencillo, ya que la gran mayoría de usuarios normalmente suele pulsar rápidamente en enlaces sin primero detenerse a analizarlo a fondo. Sucede con los correos electrónicos profesionales y en los mensajes de texto que llegan al móvil, que afectan especialmente a las compañías que suelen realizar este tipo de notificaciones. Con esta insignia se aumenta la credibilidad de los SMS.

Evitar el smishing

Para lograr que a los usuarios les aparezca el icono, las compañías necesitan contar con los servicios de una plataforma que realice campañas de SMS profesionales, como es el caso de la empresa española SMSpubli. Una verificación que muestra un escudo con un tic y que resulta crucial para eliminar sospechas de estafas o de mensajes basura, también conocidos como spam.

"Cada vez son más las empresas que optan por el uso del SMS en sus comunicaciones con clientes. Con la verificación de Google logramos dar una garantía adicional de seguridad a los usuarios y combatir el smishing", afirma en un comunicado oficial Ignacio Espada, jefe de ventas de SMSpubli.

[Las cuatro aplicaciones que debes borrar de tu móvil: esconden un virus que roba tu dinero]

Comparativa de un mensaje de SMSpubli estándar y uno enviado con el servicio de verificación. SMSpubli Omicrono

Gracias a este nuevo servicio, la empresa española permite que los remitentes de los mensajes de texto aparezcan como verificados con una pequeña insignia que Google proporciona a plataformas u orígenes verificados. Además, los usuarios pueden ver el nombre de la compañía o su logotipo en el mensaje; por lo que cuentan con una mayor seguridad frente a estafas al poder confirmar la autenticidad del SMS.

Una variante del phishing

Un estudio conducido por la firma de ciberseguridad Kaspersky señala que el 91% de los ciberataques se producen mediante phishing, es decir, los hackers utilizan un correo electrónico que al abrirse o al pulsar sobre sus enlaces les permite acceder al mail de la víctima, su dispositivo y sus datos personales.

Aunque no es tan popular, el smishing es una variante del phsishing, pero con mensajes de texto. Una práctica que se debe tener en cuenta si no se quiere incurrir en brechas de seguridad, como el robo de dinero e información personal. Para evitarlo, se aconseja no abrir ningún SMS de números desconocidos ni pulsar en enlaces sospechosos ni descargar archivos.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan