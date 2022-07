El brutal aterrizaje de emergencia de un avión en una carretera esquivando todo tipo de obstáculos

Las cámaras como la GoPro, que es popular en España, son uno de los dispositivos que se aconsejan llevar siempre encima, ya que en cualquier momento se pueden vivir escenas únicas. Gracias a ellas ya se han podido ver situaciones increíbles, como el primer viaje de casa al trabajo de un 'coche volador' o a dos surfistas tomando olas gigantes en Nazaré con una tabla eléctrica. Ahora, un nuevo e impresionante vídeo muestra el aterrizaje de emergencia de un avión en mitad de una carretera.

Vincent Fraser, un piloto en Carolina del Norte, en Estados Unidos, ha compartido en su cuenta de YouTube un increíble vídeo captado por una de sus cámaras de un reciente aterrizaje de emergencia que realizó con su avión monomotor averiado en una carretera bastante transitada; y que felizmente consiguió culminar con éxito demostrando su habilidad a los mandos.

El pasado 3 de julio, Fraser decidió llevar a su suegro a dar un paseo en su avión de hélice Aero Commander 100 de 1967. Mientras sobrevolaban por el Parque Nacional Great Smoky Mountains (Estados Unidos), en un determinado momento el habilidoso piloto se percató de que el avión ya no podía ascender y, tras ello, el motor se detuvo por completo a casi 1.700 metros en el aire.

Esquivando coches

Fraser, a pesar de contar con tan sólo 100 horas de experiencia de vuelo a sus espaldas, no entró en pánico en ningún momento. Al contrario, revisó la lista de verificación de emergencia y logró reiniciar momentáneamente el motor, aunque no estaba en su máxima potencia y acabó muriendo. Por ese motivo, dijo a su suegro que necesitaban encontrar un lograr para aterrizar.

"[Mi suegro] simplemente me miró y se rió porque pensó que estaba jugando con él. No podía creerlo", explicó Vincent Fraser en una entrevista en The Washington Post. Durante los siguientes dos minutos y medio el piloto condujo a un aterrizaje seguro en una carretera sin que nada ni nadie sufriera un rasguño, y por suerte su cámara grabó dicho momento.

El impresionante vídeo del aterrizaje de emergencia de un avión en medio de una carretera

El resultado, un impresionante vídeo en el que queda patente la habilidad de este piloto a los mandos, ya que consigue aterrizar el avión en una carretera con curvas logrando esquivar tanto coches como árboles y cables eléctricos que bordeaban el camino. Una hazaña que ha conseguido que las autoridades de la zona alaben la peligrosa maniobra que Fraser ejecutó con precisión.

La última opción

Cuando el motor se paró, el piloto observó la zona en busca de un área para aterrizar de forma segura. Vio un puente en la distancia, que parecía la mejor y única opción, pero a medida que Fraser se acercaba los peligros de esa maniobra eran más evidentes: había mucho tráfico y la pista de aterrizaje era corta, por lo que no era viable.

Después pensó en aterrizar en el río que corría debajo del puente, pero el piloto estimó que sus posibilidades de sobrevivir a dicho aterrizaje eran del 50%. Mientras guiaba al avión al agua, vio una autopista, que es donde al final consiguió tocar suelo sin problemas. "Mi objetivo era llevar [a mi suegro] vivo al suelo, no matar a nadie… Y lo hice", indicó Fraser, quien aseguró que tan pronto como su avión esté reparado, volverá a volar.

