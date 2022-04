Esta app puede ser la gran aliada de la DGT: convierte cualquier móvil en un radar de tráfico

Speedcam Anywhere Manuel Fernández Omicrono

Aunque la tecnología sea el motor de la sociedad actualmente en muchísimos aspectos, los avances que llevamos a cabo no siempre son bienvenidos por la comunidad. Es lo que ha ocurrido con una aplicación para smartphones que no ha visto la luz en España, pero que sí ha provocado todo tipo de discordia en Reino Unido. Su nombre es Speedcam Anywhere y su uso es muy sencillo: convertir cualquier smartphone en un radar de coches.

La app tiene un concepto muy sencillo de entender. Mediante algoritmos de inteligencia artificial, la aplicación puede detectar de forma aproximada la velocidad de un vehículo usando tan solo la cámara del dispositivo. Una app que puede ser usada por cualquier persona y que puede servir para que otros ciudadanos detallen qué personas sobrepasan el límite de velocidad.

Esto ha provocado la ira de los conductores de Reino Unido, que han cargado contra los desarrolladores de Speedcam Anywhere hasta el punto de forzar a los creadores de la app a mantenerse en el anonimato.

La app radar

Lo cierto es que esta app no tiene a una desarrolladora detrás como vendría siendo habitual en estos casos, sino que ha sido creada bajo la mano de expertos en el campo de la IA provenientes de entidades académicas de Reino Unido (con la colaboración de empresas de Silicon Valley). El único requisito que pide al usuario es que este debe mantenerse lo más quieto posible a la hora de registrar la velocidad de un coche.

Speedcam Anywhere. Speedcam Anywhere Omicrono

Según explican los propios desarrolladores responsables de esta app, en el modo básico, tiene una precisión de un 2% y en el caso del modo Pro, un 10%. Esto, traducido, implica que en el modo de pago la precisión tiene un margen de +/-3,2 kilómetros por hora. Tanto el modo Pro como las propias mediciones de la aplicación son de pago, y es necesario comprar una divisa dentro de la app en forma de "créditos" para financiar el sistema computacional de Speedcam Anywhere.

Su uso no tiene ningún tipo de misterio. El usuario tan solo tiene que mantener su teléfono en alto y mantenerlo para captar el vehículo que vaya a pasar. La aplicación lee la matrícula del coche y usa datos de la Driver and Vehicle Licensing Agenci o DVLA británica para identificar la marca y el modelo. Determina la longitud entre los ejes delantero y trasero del coche para comparar esta información con las imágenes, extrayendo de ahí el cálculo de velocidad.

¿Para qué sirve?

Speedcam Anywhere. Speedcam Anywhere Omicrono

Hay que aclarar que esta aplicación está teniendo varios problemas a la hora de desembarcar en ciertos países. De hecho, en Reino Unido no se considera, al menos de forma oficial, un radar de velocidad y por ende las mediciones que los usuarios hagan con esta app no cuentan como prueba para buscar infracciones de usuarios.

No obstante, esta app permite generar informes de infracción para compartirlo con las autoridades correspondientes del país, aunque no pueda ser usada para penalizar a conductores que hayan excedido los límites de velocidad al no haber sido aprobada como un dispositivo de detección de velocidad certificado por Reino Unido.

Actualmente en España no existe una aplicación dedicada que permita a los ciudadanos denunciar estas infracciones. No obstante, los ciudadanos pueden optar por presentar ciertas pruebas a un Ayuntamiento o agente de la autoridad para que se gestione la denuncia, por lo que de aplicarse esta aplicación en España, serviría para dar cuenta de estas infracciones a la DGT.

Lluvia de críticas

Los usuarios de Reino Unido han salido a la palestra no solo a criticar Speedcam Anywhere, sino a acosar de forma directa a los desarrolladores de la aplicación, tal y como expone Fossbytes. Se lanzó en marzo de este año en Reino Unido y el acoso ha sido tal que los responsables de la aplicación han tenido que pasar al anonimato. De hecho, uno de ellos ha querido hablar en el portal The Guardian sobre este hecho, denunciando que estaban recibiendo todo un aluvión de "correos electrónicos bastante abusivos".

Este desarrollador ha querido especificar que su aplicación, considerada como un método abusivo de denuncia a otros conductores por algunos, no es ningún tipo de venganza personal contra nadie. Explican que solo en Reino Unido hay hasta 20.000 accidentes graves al año y que esta aplicación busca ofrecer "carreteras más seguras". Algo con lo que los usuarios no están de acuerdo.

Y no solo los usuarios. Speedcam Anywhere también ha sido vetada por otros grandes, como Google. Los de Mountain View se han negado a publicar la app en la Google Play Store explicando que esta no puede estimar la velocidad de un vehículo que pasa a nuestro lado con IA. Esto fue desmentido por la empresa, dejando entrever que efectivamente esto era posible, por lo que Google permitió su publicación.

Es imposible pasar por alto el hecho de que dar a la ciudadanía cierto poder en este asunto puede ser, como mínimo, peligroso. Y es que un ciudadano puede verse motivado por rencillas personales a denunciar a otras personas sin tener ningún motivo para ello, lo que podría incentivar las denuncias falsas. Eso sin contar el hipotético escenario de una saturación de los servicios de reporte de las autoridades por este tipo de informes maliciosos.

Junto a Google se encuentra Apple, que también ha decidido no publicar la aplicación, en este caso sin dar ningún tipo de explicación. Por si fuera poco, Speedcam Anywhere se tiene que topar con la legislación vial de los países en los que quiera aterrizar, provocando que su despliegue sea todavía más complicado si cabe.

